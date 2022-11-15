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    РФС попросит у Карпина имена арбитров, которые говорили ему о непонимании трактовок правил

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о российских судьях.

    Ранее тренер сборной России рассказал, что ему говорят арбитры: «Сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо».

    «Мы спросим у Валерия Георгиевича, что это за резервные арбитры, которые не знают, как правильно принимать решения. Если такие случаи были, то это не совсем правильное поведение. Я не знаю о таких разговорах. Мы дополнительно это проверим, мы полностью открыты в этом плане.

    Скорее всего, резервный в этой ситуации объяснял, как судьи принимают решения, но тренеры на эмоциях или по какой-то другой причине могли понять его неверно.

    Плюс нельзя забывать, что резервный не всегда видит тот или иной момент с оптимального ракурса, поэтому может сказать, что действительно чего-то не увидел и поэтому не готов давать оценку.

    Так или иначе, мы готовы разобраться в любом подобном эпизоде. Безусловно, по умолчанию со стороны судей неправильно говорить такие вещи тренерам. Это приводит к недовольству. Но я не уверен, что такая ситуация имела место в таком ключе. Мне сложно это представить.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1496

      Artemka444 1 час назад

      Ну он точно не скажет
      А так все же судят по разному!!!

      0
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      Рейтинг: +497

      ЭтожЯ 1 час назад

      Имена арбитров ? Петя , Коля , Вася .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17784

      Cleaner 1 час назад

      Щас Валера В ОТКАЗ пойдет!.. Ржу!...)))

      1
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      Рейтинг: +16418

      Fusballer 1 час назад

      Арбитры не понимают, как поступать. То ли по правилам, то ли как скажут)))

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