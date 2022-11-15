РФС попросит у Карпина имена арбитров, которые говорили ему о непонимании трактовок правил

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о российских судьях.

Ранее тренер сборной России рассказал, что ему говорят арбитры: «Сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо».

«Мы спросим у Валерия Георгиевича, что это за резервные арбитры, которые не знают, как правильно принимать решения. Если такие случаи были, то это не совсем правильное поведение. Я не знаю о таких разговорах. Мы дополнительно это проверим, мы полностью открыты в этом плане.

Скорее всего, резервный в этой ситуации объяснял, как судьи принимают решения, но тренеры на эмоциях или по какой-то другой причине могли понять его неверно.

Плюс нельзя забывать, что резервный не всегда видит тот или иной момент с оптимального ракурса, поэтому может сказать, что действительно чего-то не увидел и поэтому не готов давать оценку.

Так или иначе, мы готовы разобраться в любом подобном эпизоде. Безусловно, по умолчанию со стороны судей неправильно говорить такие вещи тренерам. Это приводит к недовольству. Но я не уверен, что такая ситуация имела место в таком ключе. Мне сложно это представить.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно