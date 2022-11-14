«Арбитры говорят: «Сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо». Карпин – о судействе в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о судействе в чемпионате России.
– У вас в принципе есть полное понимание работы судей? Относительно рук, прежде всего?
– По этому поводу мы после или во время игр общаемся с резервными арбитрами. И самое страшное, что они отвечают: «Мы сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо».
Они в открытую это признают и говорят, что уже запутались.
- «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 35 очков в 17 турах.
- Ростовчане пробили 11 пенальти в текущем чемпионате.
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Источник: «Спорт-Экспресс»