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    «Арбитры говорят: «Сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо». Карпин – о судействе в РПЛ

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о судействе в чемпионате России.

    – У вас в принципе есть полное понимание работы судей? Относительно рук, прежде всего?

    – По этому поводу мы после или во время игр общаемся с резервными арбитрами. И самое страшное, что они отвечают: «Мы сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо».

    Они в открытую это признают и говорят, что уже запутались.

    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 35 очков в 17 турах.
    • Ростовчане пробили 11 пенальти в текущем чемпионате.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2022 08:33
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +18031

      житель СПб 14 ноября, 09:41

      Ну, когда надо свистеть пенальти в пользу Ростова, особенно на Комличенко, они все уже выучили. Так ведь, Валерий? И получается это очень хорошо.

      0
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      Рейтинг: +908

      Riot Zero > житель СПб 14 ноября, 11:19

      А сколько не свистели?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16272

      NewLife 14 ноября, 09:21

      Свистеть надо так, как требует Газпром)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +18031

      житель СПб > NewLife 14 ноября, 09:39

      ? На чем основано утверждение? Так просто, воздух по сотрясать? Я бы вот другое написал (смотри отдельно).

      0
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      ...
      Рейтинг: +50906

      MaxRnD > житель СПб 14 ноября, 09:52

      Значит, когда сам вверху нагадил, то это нормально, а когда тебе нагадили, то тут же начинаешь апеллировать к справедливости ? А что так ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +16440

      Fusballer > MaxRnD 14 ноября, 10:05

      Двуличие норма для бом.жей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50906

      MaxRnD > Fusballer 14 ноября, 10:30

      Прогрессирующий Альцгеймер

      1
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