Скопинцев назвал футболиста, которому подражает

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА (2:1) в 17-м туре РПЛ.

– Что скажете о своем голе?

– Фомин очень классно отдал пас и я сделал то, что тренирую – правой в дальний угол.

– Но вы левоногий.

– Количество в качество переходит. Показываю, что меня надо ждать не только под левой ногой, и правой могу пробить.

– Как отрабатываете?

– После тренировок. Подсматривал что-то у других ребят, из топ-клубов – и отрабатываю. Важно, чтобы решение можно было принять в последний момент.

– У кого из игроков топов подсмотрели?

– У тех, кто играет хорошо один в один. Неймар, Криштиану. Смотрю в ютубе и пробую то же самое, плюс добавляю от себя.

– Почему отпраздновали гол в стиле Криштиану?

– Это мой любимый с детства игрок. Подражаю ему, буду болеть за Португалию на чемпионате мира. Всегда рад, когда он забивает.

– А если придумать что-то оригинальное?

– Пока не так часто забиваю. Возможно, в будущем.