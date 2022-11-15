Скопинцев назвал футболиста, которому подражает

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА (2:1) в 17-м туре РПЛ.
– Что скажете о своем голе?
– Фомин очень классно отдал пас и я сделал то, что тренирую – правой в дальний угол.
– Но вы левоногий.
– Количество в качество переходит. Показываю, что меня надо ждать не только под левой ногой, и правой могу пробить.
– Как отрабатываете?
– После тренировок. Подсматривал что-то у других ребят, из топ-клубов – и отрабатываю. Важно, чтобы решение можно было принять в последний момент.
– У кого из игроков топов подсмотрели?
– У тех, кто играет хорошо один в один. Неймар, Криштиану. Смотрю в ютубе и пробую то же самое, плюс добавляю от себя.
– Почему отпраздновали гол в стиле Криштиану?
– Это мой любимый с детства игрок. Подражаю ему, буду болеть за Португалию на чемпионате мира. Всегда рад, когда он забивает.
– А если придумать что-то оригинальное?
– Пока не так часто забиваю. Возможно, в будущем.