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    Скопинцев назвал футболиста, которому подражает

    Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА (2:1) в 17-м туре РПЛ.

    – Что скажете о своем голе?

    – Фомин очень классно отдал пас и я сделал то, что тренирую – правой в дальний угол.

    – Но вы левоногий.

    – Количество в качество переходит. Показываю, что меня надо ждать не только под левой ногой, и правой могу пробить.

    – Как отрабатываете?

    – После тренировок. Подсматривал что-то у других ребят, из топ-клубов – и отрабатываю. Важно, чтобы решение можно было принять в последний момент.

    – У кого из игроков топов подсмотрели?

    – У тех, кто играет хорошо один в один. Неймар, Криштиану. Смотрю в ютубе и пробую то же самое, плюс добавляю от себя.

    – Почему отпраздновали гол в стиле Криштиану?

    – Это мой любимый с детства игрок. Подражаю ему, буду болеть за Португалию на чемпионате мира. Всегда рад, когда он забивает.

    – А если придумать что-то оригинальное?

    – Пока не так часто забиваю. Возможно, в будущем.

    • На прошлой неделе Скопинцев продлил контракт с «Динамо».
    • 25-летний Скопинцев – воспитанник «Динамо».
    • Он провел за москвичей 74 матча, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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