Карпин назвал свое главное жизненное правило

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, какое правило он считает главным в жизни.

«Чувствую ли, что я счастливый человек? В чeм? Дома счастливый. По жизни? Полного счастья не бывает в принципе.

Главное жизненное правило – быть честным», – сказал Карпин.

Тренер возглавляет сборную России с июля 2021 года.

Карпин продлил контракт с РФС до 1 августа 2024-го.

Под его руководством национальная команда провела 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

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