Карпин назвал своего кумира

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кого считает своим кумиром.

«Главный кумир – Майкл Джордан. Для меня он великий. Самый великий баскетболист.

Из состава «Чикаго» помню его, Пиппена и Родмана», – заявил Карпин.

Тренер возглавляет сборную России с июля 2021 года.

Карпин продлил контракт с РФС до 1 августа 2024-го.

Под его руководством национальная команда провела 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

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