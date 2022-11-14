Карпин назвал своего кумира

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кого считает своим кумиром.
«Главный кумир – Майкл Джордан. Для меня он великий. Самый великий баскетболист.
Из состава «Чикаго» помню его, Пиппена и Родмана», – заявил Карпин.
- Тренер возглавляет сборную России с июля 2021 года.
- Карпин продлил контракт с РФС до 1 августа 2024-го.
- Под его руководством национальная команда провела 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.
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Источник: «Чемпионат»