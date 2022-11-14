Стало известно, какую сумму получит «Зенит» за участие Ловрена и Азмуна на ЧМ-2022

«Зенит» должен получить минимум 300 тысяч долларов от ФИФА за участие защитника Деяна Ловрена и экс-нападающего Сердара Азмуна на ЧМ-2022.

По информации Metaratings, за Ловрена ФИФА должна выплатить «Зениту» минимум 210 тысяч долларов. Выплаты могут быть увеличены в случае выхода сборной Хорватии из группы.

За нападающего «Байера» и сборной Ирана Азмуна «Зенит» должен получить 90-95 тысяч долларов, так как ФИФА переводит деньги не только нынешним клубам футболистов, но и всем командам, за которые он выступал в последние два сезона.

Максимальная компенсация «Зенита» на ЧМ-2022 может составить 565 тысяч долларов.