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    Стало известно, какую сумму получит «Зенит» за участие Ловрена и Азмуна на ЧМ-2022

    «Зенит» должен получить минимум 300 тысяч долларов от ФИФА за участие защитника Деяна Ловрена и экс-нападающего Сердара Азмуна на ЧМ-2022.

    По информации Metaratings, за Ловрена ФИФА должна выплатить «Зениту» минимум 210 тысяч долларов. Выплаты могут быть увеличены в случае выхода сборной Хорватии из группы.

    За нападающего «Байера» и сборной Ирана Азмуна «Зенит» должен получить 90-95 тысяч долларов, так как ФИФА переводит деньги не только нынешним клубам футболистов, но и всем командам, за которые он выступал в последние два сезона.

    Максимальная компенсация «Зенита» на ЧМ-2022 может составить 565 тысяч долларов.

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    Источник: Metaratings

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