Каррагер высмеял слова Роналду о поддержке со стороны болельщиков «МЮ»

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Португалец сказал: «Я люблю «МЮ», люблю болельщиков – они всегда на моей стороне».

«99 процентов болельщиков «Юнайтед» будут на стороне тен Хага, и это показывает, насколько плохо Роналду справился с этой ситуацией.

1 процент – это Рио [Фердинанд], Рой [Кин] и Патрис [Эвра]», – написал Каррагер в твиттере.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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