РПЛ уходит на паузу, а мы подводим главные итоги прошедшей части сезона

«Динамо» в домашнем дерби обыграло ЦСКА 2:1 – и этот матч завершил летне-осеннюю часть этого сезона РПЛ. Впереди в этом году команды Премьер-лиги ждут только кубковые матчи. А 18-й тур РПЛ состоится только 5-го марта 2023 года.

Подводим итоги этой части РПЛ в 16 коротких фактах.

1. Вот так выглядит таблица российской Премьер-лиги после 17-го тура:

2. Сейчас два игрока ведут борьбу за звание лучшего бомбардира: Квинси Промес из «Спартака» и Владимир Сычевой забили по 14 голов. Сычевой в топе повыше, потому что провел на один матч меньше. Кстати, они повторили рекорд по забиваемости после 17 туров.

А еще Сычевой – лучший бомбардир «Оренбурга» в чемпионате России.

3. 157 футболистов забили минимум один мяч в этом сезоне РПЛ.

4. По ассистентам картина такая: Александр Соболев – главный распасовщик с семью голевыми передачами.

5. Меньше всего поражений потерпел «Зенит» – одно. Больше всех – «Торпедо»: 13. Команды возглавляют и замыкают турнирную таблицу соответственно.

6. Больше всего побед у «Зенита» – 13. Меньше всех – у «Торпедо и «Факела»: по одному.

7. Всего команды забили 427 голов.

8. За летне-осеннюю часть РПЛ произошло девять тренерских смен (это рекорд). Последнее – назначение Михаила Галактионова в «Локомотив». Медиа говорят, что зимой, возможно, «Краснодар» пересмотрит позицию Александра Сторожука.

9. Владислав Безбородов – лидер среди судей по числу желтых карточек – 80. Сергей Иванов стал лидером по числу показанных красных (четыре).

10. Владимир Сычевой – лидер по числу голов с замен. У него их три (столько же еще у шесть игроков), просто он потратил на них три выхода на замену, а все мячи пришлись на одну встречу – против «Урала».

11. Главная связка первой половины сезона играет в «Спартаке»: это Соболев и Промес. На двоих забили 21 мяч и отдали 12 ассистов.

12. Лидер по автоголам – Артем Мещанинов из «Сочи» (два).

13. Больше всего забили футболисты с российским паспортом – 270 голов. На втором месте расположились бразильцы – 28 мячей. На третьем – голландцы с 18 голами.

Скоро ЧМ-2022. Подготовьтесь к турниру: получи 2000 рублей бесплатно и ставьте на главные матчи

14. Лучший процент по голам от общекомандного числа у Владимира Сычевого: он забил 42,4% от общего числа голов «Оренбурга».

15. Больше всего предупреждений за полсезона заработал Антон Швец – семь.

16. За 17 туров случилось 27 повреждений.

Сейчас будут две авторские рубрики, в которых поучаствует автор «Бомбардира» Илья Егоров. Поехали!

Лучшая команда первой части сезона – «Спартак»

«Зенит» как всегда в порядке, его лидерство уже мало кого удивляет. Гораздо интереснее смотреть на тех, кто бьются позади него – и здесь наибольших респектов заслуживает московский «Спартак». Сколько проблем было у Гильермо Абаскаля: защита, какие-то непонятные косяки в центре – и да, все это в невероятно сложный (в плане условий) первый сезон Абаскаля.

Тем не менее яркость «Спартака»-2022/23 поражает: теперь это одна из самых забивных команд РПЛ. В первой части «Спартак» проиграл «Зениту» 1:2. Если клуб сохранит ту же форму, то появятся огромные вопросы по фавориту в ответной очной встрече.

И да, заметили, что осенью не было ни одного внутреннего скандала в «Спартаке»? Так приятно, что клуб укрепляется во всем».

Худшая команда первой части сезона – «Локомотив»

«Тяжесть, непонятки внутри тренерского штаба, непонятки внутри руководства, зона стыков перед зимним перерывом, игра в месяц без главного тренера – все это на полном серьезе происходит с «Локомотивом» спустя всего лишь четыре года после чемпионства.

«Локо», выздоравливай! У Михаила Галактионова будет время, чтобы починить процессы внутри коллектива».

Фото: официальный сайт «Оренбурга», официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Локомотива»