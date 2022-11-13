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    Фомин не забил пенальти ЦСКА. Точный удар сделал бы его единоличным рекордсменом РПЛ

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не забил пенальти во втором тайме матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Игрок впервые не забил в чемпионате России с 11 метров.

    Фомин остановился на отметке в 17 точных пенальти в РПЛ подряд. Реализованный удар сделал бы динамовца единоличным рекордсменом РПЛ по количеству реализованных 11-метровых подряд.

    • Те же 17 подряд забитых в РПЛ пенальти есть у экс-полузащитника «Амкара» Георги Пеева.
    • Фомин в «Динамо» с 2020 года.
    • Игрок в мае не забил пенальти в финале Кубка России против «Спартака» (1:2).

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    Источник: Бомбардир.ру

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