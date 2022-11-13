Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпин: «Было хорошее предложение из Армении»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что его пыталась переманить сборная Армении.

    «Со мной связывались из сборной Армении после продления контракта с РФС? Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее.

    Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и «Ростова», – сказал Карпин.

    • Армения ищет тренера после ухода испанца Хоакина Капарроса.
    • Карпин в сборной России с прошлого года.
    • Команда отстранена от международных матчей.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

    Новости по теме
    «Вы должны ему аплодировать». Камоцци назвал лучшего тренера России 3
    «Прыгают выше головы. Респект Карпину». Шалимов – о «Ростове» 2
    «Топ-тренер». Врач сборной России Вартапетов – о Карпине
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Красногвардейчик 38 минут назад

      А зачем оно ему...в Ростове копейка падает, и за несуществующую сборную хорошо платят....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11