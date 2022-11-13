Карпин: «Было хорошее предложение из Армении»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что его пыталась переманить сборная Армении.

«Со мной связывались из сборной Армении после продления контракта с РФС? Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее.

Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и «Ростова», – сказал Карпин.

Армения ищет тренера после ухода испанца Хоакина Капарроса.

Карпин в сборной России с прошлого года.

Команда отстранена от международных матчей.

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