Карпин: «Было хорошее предложение из Армении»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что его пыталась переманить сборная Армении.
«Со мной связывались из сборной Армении после продления контракта с РФС? Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее.
Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и «Ростова», – сказал Карпин.
- Армения ищет тренера после ухода испанца Хоакина Капарроса.
- Карпин в сборной России с прошлого года.
- Команда отстранена от международных матчей.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»