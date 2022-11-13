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    «Я среагировал как настоящий мужчина». Тикнизян – о перепалке с болельщиком

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал конфликт с болельщиком клуба после поражения от «Динамо» (1:3) в 14-м туре РПЛ.

    «Конкретно этому болельщику сейчас ничего бы не сказал. Я извинился перед теми людьми, кто ждал автографы, фотографии и футболки. Я поступил неправильно, не как профессионал. Но за каждым профессионалом стоит обычный человек. Когда человека оскорбляют – каким бы я ни был терпеливым – к сожалению, у меня идeт определeнная реакция. Вы можете критиковать меня за игру, кидать в меня помидоры, но оскорблять меня и моих близких не позволю никому. Думаю, это обычная реакция настоящего мужчины. Слава богу, есть люди, которые меня в этой ситуации поддержали: были свидетелями того, с чего это всe началось.

    Я каждый раз выхожу к болельщикам, когда есть настроение – хочу их благодарить за поддержку, которую они нам оказывают во время каждого матча. Даже сейчас после общения с журналистами пойду к людям, чтобы сфотографироваться, чтобы у них после этого матча осталась хотя бы небольшая улыбка на лице», – сказал игрок.

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    Источник: «Чемпионат»

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