«Закрой свой рот и стой молча». Тикнизян – фанату «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после матча 14-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3) вступил в перепалку с фанатом.

«Закрой свой рот и стой молча. Ты себя как истеричка ведeшь, наберись терпения!» – сказал футболист болельщику, который недоволен результатами команды.