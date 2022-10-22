«Закрой свой рот и стой молча». Тикнизян – фанату «Локомотива»

Вот так мелкий игрочишка взял и вымазал говном солидный клуб, да ещё в такое трудное для клуба время.
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после матча 14-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3) вступил в перепалку с фанатом.
«Закрой свой рот и стой молча. Ты себя как истеричка ведeшь, наберись терпения!» – сказал футболист болельщику, который недоволен результатами команды.
- Тикнизян – воспитанник ЦСКА.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Команду вскоре должен принять Михаил Галактионов.