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    «Закрой свой рот и стой молча». Тикнизян – фанату «Локомотива»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после матча 14-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3) вступил в перепалку с фанатом.

    «Закрой свой рот и стой молча. Ты себя как истеричка ведeшь, наберись терпения!» – сказал футболист болельщику, который недоволен результатами команды.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2022 23:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +23359

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Вот так мелкий игрочишка взял и вымазал говном солидный клуб, да ещё в такое трудное для клуба время.

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      Рейтинг: +1043

      inzek 42 минуты назад

      когда нет химии между игроками и болелами, это уже, как минимум, первый звоночек руководству. хотя у паровозов этих "звоночков" в этом сезоне была уже масса. можно симфонию играть

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      Рейтинг: +17254

      paracetamol 1 час назад

      Как некрасиво сказал, как будто что-то выиграл!

      0
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      Рейтинг: +9508

      САДЫЧОК 1 час назад

      По сути повздорили 2 болельщика Локо. Ибо Тикнизян - это не футболист !

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      Рейтинг: +8031

      vladik12 1 час назад

      Очередной быдлан.

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      Рейтинг: +1002

      Красногвардейчик 1 час назад

      Смешно.....один узкоглазый, другой армянин из за Локо ругаются)))

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      Рейтинг: +8031

      vladik12 > Красногвардейчик 1 час назад

      Че Вам смешно-то?.. В вашей же конюшне воспитали такого "вежливого" профессионального спортсмена. Хорошо работаете, епт!

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      Рейтинг: +1002

      Красногвардейчик > vladik12 1 час назад

      А чё тупые вопросы задавать? и провоцировать? Немцы паровоз развалили, а Тикнизян виноват...ога)))

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