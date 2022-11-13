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    Абаскаль подвел итоги первой части сезона для «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил первую часть сезона РПЛ.

    «Это был путь, который я могу охарактеризовать зрелостью, команда росла, зрела, обретала и строила свое лицо.

    С каким бы соперником мы ни играли, как бы матч ни складывался, было видно лицо команды, мы играли с желанием идти вперед.

    Когда мяч у соперника, мы обороняемся высоко. В каждом матче было видно желание ребят. Команду и стиль можно четко увидеть», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда в этом году еще проведет 2 кубковых матча.
    • Абаскаль принял «Спартак» летом.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12005

      Алексей З 10 минут назад

      Гильермо на верном пути.
      Верим и надеемся .

      1
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      Рейтинг: +6210

      Добрый Бобер 23 минуты назад

      Гильермо - верим!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20221

      derrik2000 49 минут назад

      "С каким бы соперником мы ни играли, как бы матч ни складывался, было видно лицо команды, мы играли с желанием идти вперед.
      Когда мяч у соперника, мы обороняемся высоко. В каждом матче было видно желание ребят. Команду и стиль можно четко увидеть», – сказал Абаскаль."


      По двум третям вчерашнего матча с паровозами создалось совершенно противоположное мнение.

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