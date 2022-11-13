Абаскаль подвел итоги первой части сезона для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил первую часть сезона РПЛ.

«Это был путь, который я могу охарактеризовать зрелостью, команда росла, зрела, обретала и строила свое лицо.

С каким бы соперником мы ни играли, как бы матч ни складывался, было видно лицо команды, мы играли с желанием идти вперед.

Когда мяч у соперника, мы обороняемся высоко. В каждом матче было видно желание ребят. Команду и стиль можно четко увидеть», – сказал Абаскаль.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Команда в этом году еще проведет 2 кубковых матча.

Абаскаль принял «Спартак» летом.

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