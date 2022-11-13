Роналду заболел за неделю до ЧМ, Моуринью может вернуться в «Реал» и другие новости

Моуринью может сменить Анчелотти в «Реале».

Экс-врач «Спартака»: «Против Глушакова шла запланированная и грязная кампания по его дискредитации».

ЦСКА интересуется форвардом «Партизана».

Кержаков отказался возглавить «Шериф».

Команда Мостового завершила сезон в Медиалиге на последнем месте.

Чистяков: «Не надо руководству «Зенита» передо мной извиняться. Все ошибаются, все нормально».

Дзюба – самый дорогой игрок мира без клуба.

Промес и Магкеев повздорили во время дерби.

Роналду заболел за неделю до ЧМ-2022.

Абаскаль объяснил, почему «Спартак» в дерби с «Локомотивом» показал два разных тайма.