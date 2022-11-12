Абаскаль объяснил, почему «Спартак» в дерби с «Локомотивом» показал два разных тайма

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему команда во втором тайме матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) сыграла хуже, чем в первом.
«Причина разных таймов – взросление. Если не используешь свои моменты, то матч становится открытым и соперник может получить свой шанс. Мы должны научиться не расслабляться. Футбол полон ситуаций взлeтов и падений», – сказал Абаскаль.
- 2-й тайм «Спартак» проиграл со счетом 0:1.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Абаскаль принял команду летом.
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Источник: «Чемпионат»