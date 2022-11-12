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    Экс-врач «Спартака»: «Против Глушакова шла запланированная и грязная кампания по его дискредитации»

    Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о конфликте Дениса Глушакова и Массимо Карреры.

    – Каррера недавно в интервью снова ушел от ответа про промах Глушакова в матче с «Тосно», косвенно намекая, что Денис мог это сделать специально. Как к этому относитесь?

    – Сложно комментировать слова Карреры. Может, тут сказывается какая-то обида на Глушакова. Но, когда Денис выходит на поле, он играет. У него может быть удачный день или не очень, но он играет.

    Думаю, Глушаков промазал не потому, что специально ударил мимо, а, скорее, сказалась та обстановка и тот стресс, который был вокруг него в то время.

    Выдержать такое было очень тяжело. Как сейчас мы уже понимаем, это была специальная раздутая кампания против Дениса.

    – От Карреры и его агентского окружения?

    – Не буду такого утверждать. Но, думаю, многие могут подтвердить, что это была запланированная и очень грязная кампания по дискредитации Глушакова.

    Только он знает, как ему было тяжело. Виду он старался не подавать. Думаю, именно благодаря своим бойцовским качествам он до сих пор продолжает играть в футбол и преодолел все это.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Хургада 17 минут назад

      Глушак сливал тренера (и других на это подбивал), с которым Спартак впервые взял золото за 16 лет.

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