Экс-врач «Спартака»: «Против Глушакова шла запланированная и грязная кампания по его дискредитации»

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о конфликте Дениса Глушакова и Массимо Карреры.

– Каррера недавно в интервью снова ушел от ответа про промах Глушакова в матче с «Тосно», косвенно намекая, что Денис мог это сделать специально. Как к этому относитесь?

– Сложно комментировать слова Карреры. Может, тут сказывается какая-то обида на Глушакова. Но, когда Денис выходит на поле, он играет. У него может быть удачный день или не очень, но он играет.

Думаю, Глушаков промазал не потому, что специально ударил мимо, а, скорее, сказалась та обстановка и тот стресс, который был вокруг него в то время.

Выдержать такое было очень тяжело. Как сейчас мы уже понимаем, это была специальная раздутая кампания против Дениса.

– От Карреры и его агентского окружения?

– Не буду такого утверждать. Но, думаю, многие могут подтвердить, что это была запланированная и очень грязная кампания по дискредитации Глушакова.

Только он знает, как ему было тяжело. Виду он старался не подавать. Думаю, именно благодаря своим бойцовским качествам он до сих пор продолжает играть в футбол и преодолел все это.

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