Каррера: «Пожму руку Глушакову, но только он знает, специально ли не забил «Тосно» с пенальти»

Чисто журналистская история. Сомневаюсь, что пенку специально запортачил. А вот интрижки против Карреры вполне допускаю!
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что пожмет руку полузащитнику «Химок» Денису Глушакову, несмотря на конфликт.
- Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайки под публикацией актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.
- «Спартак» уволил итальянца спустя около 2-х месяцев после этой истории.
- Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выиграл РПЛ и суперкубок России.
— Денис говорит: «Несмотря на то что произошло между нами, мы выиграли трофей вместе». Согласны?
— Произошло то, что произошло. Нельзя вернуться в прошлое, чтобы изменить ситуацию. Повторюсь: пожму ему руку, посмотрю в глаза.
— То есть вы не верите в то, что Глушаков специально не забил пенальти в матче с «Тосно», и вообще в то, что «плавил» вас?
— Вы должны спрашивать об этом его. Лишь Глушаков может сказать, правда это или нет. Только он знает, делал ли это специально. Мы можем выдвигать сколько угодно предположений, но в жизни так не работает.
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