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    Каррера: «Пожму руку Глушакову, но только он знает, специально ли не забил «Тосно» с пенальти»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что пожмет руку полузащитнику «Химок» Денису Глушакову, несмотря на конфликт.

    • Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайки под публикацией актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.
    • «Спартак» уволил итальянца спустя около 2-х месяцев после этой истории.
    • Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выиграл РПЛ и суперкубок России.

    — Денис говорит: «Несмотря на то что произошло между нами, мы выиграли трофей вместе». Согласны?

    — Произошло то, что произошло. Нельзя вернуться в прошлое, чтобы изменить ситуацию. Повторюсь: пожму ему руку, посмотрю в глаза.

    — То есть вы не верите в то, что Глушаков специально не забил пенальти в матче с «Тосно», и вообще в то, что «плавил» вас?

    — Вы должны спрашивать об этом его. Лишь Глушаков может сказать, правда это или нет. Только он знает, делал ли это специально. Мы можем выдвигать сколько угодно предположений, но в жизни так не работает.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10651

      R_a_i_n 1 минуту назад

      Чисто журналистская история. Сомневаюсь, что пенку специально запортачил. А вот интрижки против Карреры вполне допускаю!

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