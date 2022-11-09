Каррера: «Пожму руку Глушакову, но только он знает, специально ли не забил «Тосно» с пенальти»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что пожмет руку полузащитнику «Химок» Денису Глушакову, несмотря на конфликт.

Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайки под публикацией актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.

«Спартак» уволил итальянца спустя около 2-х месяцев после этой истории.

Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выиграл РПЛ и суперкубок России.

— Денис говорит: «Несмотря на то что произошло между нами, мы выиграли трофей вместе». Согласны?

— Произошло то, что произошло. Нельзя вернуться в прошлое, чтобы изменить ситуацию. Повторюсь: пожму ему руку, посмотрю в глаза.

— То есть вы не верите в то, что Глушаков специально не забил пенальти в матче с «Тосно», и вообще в то, что «плавил» вас?

— Вы должны спрашивать об этом его. Лишь Глушаков может сказать, правда это или нет. Только он знает, делал ли это специально. Мы можем выдвигать сколько угодно предположений, но в жизни так не работает.

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