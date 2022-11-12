«Локомотив» – «Спартак»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичeв, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Раконьяц.

Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Едвай, Мампасси, Митай, Куликов, Щетинин, Керк, Раков, Изидор.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Зиньковский, Промес, Николсон.

Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Рассказов, Рыбус, Классен, Соболев, Зорин, Мелешин.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

Начало – в 19:30 по Москве.

Встреча пройдет на столичной «РЖД Арене».

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