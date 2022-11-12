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    «Локомотив» – «Спартак»: стартовые составы на матч РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичeв, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Раконьяц.

    Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Едвай, Мампасси, Митай, Куликов, Щетинин, Керк, Раков, Изидор.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Зиньковский, Промес, Николсон.

    Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Рассказов, Рыбус, Классен, Соболев, Зорин, Мелешин.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.
    • Начало – в 19:30 по Москве.
    • Встреча пройдет на столичной «РЖД Арене».

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26612

      slavutiq70 4 минуты назад

      Нормальный состав ....

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      Рейтинг: +3484

      lordmrv 16 минут назад

      Соболь за поведение влетел, а Педро то за что?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6065

      Красногорск_Фан > lordmrv 12 минут назад

      Права качал. Ему сказали что он никто и отправили куковать

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      Рейтинг: +3484

      lordmrv > Красногорск_Фан 6 минут назад

      Блин, жаль, без интересных игроков матч пройдет

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      Рейтинг: +266

      Теркчанин 17 минут назад

      А где дельфин,аа в запасе,значит николсон круче?

      0
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      Рейтинг: +6065

      Красногорск_Фан 22 минуты назад

      Кто то знает какую пользу приносит раконьянц? Я нет. Зато Педро нет даже в запасе. При выборе между ними двоими я бы не колебался. Спартак посильнее. Боже храни локомотив

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