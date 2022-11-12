Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сборная Казахстана продлила контракт с Адиевым

    Магомед Адиев продолжит тренировать сборную Казахстана до конца 2024 года.

    Стороны продлили контракт на соответствующий срок.

    «Благодарю Казахстанскую федерацию футбола за оказанное доверие, команду за самоотверженную работу и болельщиков за поддержку.

    Мы выполнили главную задачу этого сезона – выход в Лигу В [Лиги наций], и я с удовольствием хочу продолжить эту работу с командой в достижении новых результатов в предстоящих матчах отбора на Евро-2024.

    Приложим все усилия для реализации поставленных целей», – заявил Адиев.

    • Россиянин возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года.
    • Осенью заполучить Адиева пытались «Ахмат» и «Пари НН».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Россиянин Адиев продлил контракт со сборной Казахстана. Его пытались заполучить два клуба РПЛ 2
    Главный тренер сборной Казахстана назвал лучшего игрока первого круга РПЛ 1
    Сборная Казахстана планирует продлить контракт с россиянином Адиевым
    Источник: сайт Федерации футбола Казахстана

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11