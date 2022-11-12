Сборная Казахстана продлила контракт с Адиевым

Магомед Адиев продолжит тренировать сборную Казахстана до конца 2024 года.

Стороны продлили контракт на соответствующий срок.

«Благодарю Казахстанскую федерацию футбола за оказанное доверие, команду за самоотверженную работу и болельщиков за поддержку.

Мы выполнили главную задачу этого сезона – выход в Лигу В [Лиги наций], и я с удовольствием хочу продолжить эту работу с командой в достижении новых результатов в предстоящих матчах отбора на Евро-2024.

Приложим все усилия для реализации поставленных целей», – заявил Адиев.

Россиянин возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года.

Осенью заполучить Адиева пытались «Ахмат» и «Пари НН».

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