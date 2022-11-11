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    Врач сборной России Вартапетов назвал три главных качества Карпина

    Михаил Вартапетов, врач сборной России, поговорил о главном тренере команды Валерии Карпине.

    — Главные качества Карпина как человека?

    — Первое — фанатичная работоспособность. Он готов работать день и ночь. Если хочешь зайти к нему с каким‑то вопросом или просто что‑то обсудить за пятиминутной беседой, лучше договориться о времени заранее. Потому что он всегда чем‑то занят, всегда при работе — совещается с тренерами, готовится к тренировке, просматривает какие‑то матчи, читает специальную литературу.

    Второе — целеустремленность. Он максималист, всегда хочет победить, решать максимальные задачи. И в играх, и на тренировках.

    При этом он хороший психолог. Находит слова и подход к каждому игроку. Думаю, в этом ему помогает и блестящая игроцкая карьера. Авторитет среди игроков у него безупречный.

    • Карпин тренирует Россию с прошлого года.
    • Тренер также работает в «Ростове».
    • Ростовчане идут в РПЛ 3-ми.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.11.2022 23:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23481

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      На сегодня Карпин бесспорно лучший тренер в России. ""**

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