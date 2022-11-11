Врач сборной России Вартапетов назвал три главных качества Карпина

Михаил Вартапетов, врач сборной России, поговорил о главном тренере команды Валерии Карпине.

— Главные качества Карпина как человека?

— Первое — фанатичная работоспособность. Он готов работать день и ночь. Если хочешь зайти к нему с каким‑то вопросом или просто что‑то обсудить за пятиминутной беседой, лучше договориться о времени заранее. Потому что он всегда чем‑то занят, всегда при работе — совещается с тренерами, готовится к тренировке, просматривает какие‑то матчи, читает специальную литературу.

Второе — целеустремленность. Он максималист, всегда хочет победить, решать максимальные задачи. И в играх, и на тренировках.

При этом он хороший психолог. Находит слова и подход к каждому игроку. Думаю, в этом ему помогает и блестящая игроцкая карьера. Авторитет среди игроков у него безупречный.

Карпин тренирует Россию с прошлого года.

Тренер также работает в «Ростове».

Ростовчане идут в РПЛ 3-ми.

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