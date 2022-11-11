Уткин ответил Родниной, призвавшей закрывать футбольные клубы

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на заявление экс-фигуристки Ирины Родниной, которая призвала закрывать футбольные клубы в России.

«Ирина Роднина – женщина одновременно простая и легендарная при этом. Тут на неe кавалерийским наскоком бросился Быстряк, который вообще считает, что женщинам нос куда не следует нужно не совать. Он недавно оправдывал домашнее насилие, например.

А Роднина сказала всего лишь, что не нужно государству поддерживать футбольные клубы, пусть сами зарабатывают, а поддерживать нужно малоимущих, инвалидов и детей.

Ирина Константиновна! Я с вами почти согласен. Не надо господдержки, во всяком случае пока. Но вам по специальности как раз депутатской – вы разберитесь с госпомешкой. От слова «помеха».

Дайте клубам зарабатывать. Правильно говорите-то. Полдня работы Государственной Думы, и даже меньше: надо отменить Фан-Уйди и разрешить продажу/рекламу пива на стадионах. Ноль госденег. Что мешает? Лиха беда начало, там и заработки пойдут!» – написал Уткин.

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