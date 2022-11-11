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  • Уткин ответил Родниной, призвавшей закрывать футбольные клубы

Уткин ответил Родниной, призвавшей закрывать футбольные клубы

11 ноября 2022, 19:12
10

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на заявление экс-фигуристки Ирины Родниной, которая призвала закрывать футбольные клубы в России.

«Ирина Роднина – женщина одновременно простая и легендарная при этом. Тут на неe кавалерийским наскоком бросился Быстряк, который вообще считает, что женщинам нос куда не следует нужно не совать. Он недавно оправдывал домашнее насилие, например.

А Роднина сказала всего лишь, что не нужно государству поддерживать футбольные клубы, пусть сами зарабатывают, а поддерживать нужно малоимущих, инвалидов и детей.

Ирина Константиновна! Я с вами почти согласен. Не надо господдержки, во всяком случае пока. Но вам по специальности как раз депутатской – вы разберитесь с госпомешкой. От слова «помеха».

Дайте клубам зарабатывать. Правильно говорите-то. Полдня работы Государственной Думы, и даже меньше: надо отменить Фан-Уйди и разрешить продажу/рекламу пива на стадионах. Ноль госденег. Что мешает? Лиха беда начало, там и заработки пойдут!» – написал Уткин.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (10)
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Fancyfall
1668185280
к своему удивлению, соглашусь.
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garet12222
1668185398
вот бывают у Уткина просветления
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Ziklop
1668186530
еще бы депутатам с себя начать со своих фондов, которые они успешно осваивают, а там лимоны и большинство (90%) их именно осваивает . ну и прочие льготы госквартиры , которые они тоже прихапывают и т.д и тп.. Про фануйди Уткин прав, но ведь депутатки слушают приказ князя который им воровать разрешает.
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ScarlettOgusania
1668186633
Практически весь спорт пользуется господдержкой, в том числе и фигурное катание, почему Роднина акцентировала внимание на футболе, причина понятная, зависть к ЗП футболистов. Госдума сама и не даёт зарабатывать клубам, выдумав фан-уйди и запретив пиво на стадионе
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alex1951
1668188223
Глас вопиющего в пустыне...В мировой практике все ФК ,на самообеспечении ,это ,как дважды два. Только в России все через 5ю точку. Хочу дам ,хочу не дам.А ,если дам,то не вам.... И это проблема. При клубах школы...при клубах реклама,атрибутика....и многое другое ....И заповедь : Не укради.. Так ,что Васисуалий прав!
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portero
1668189982
Депутаты выполнчют чей то заказ??? Они же просто так кудахтать не будут эти курицы отрабатывают, будут продвигать то за что им платят.... Их хоть ссы в глаза, правильно Вася сказал , кберети свой ипаны... фануйди дайте рекламу пива и чинуш уберите сц.ук, чтоб не кормились при клубах
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reginakrylova
1668194724
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