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    Уткин ответил Родниной, призвавшей закрывать футбольные клубы

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на заявление экс-фигуристки Ирины Родниной, которая призвала закрывать футбольные клубы в России.

    «Ирина Роднина – женщина одновременно простая и легендарная при этом. Тут на неe кавалерийским наскоком бросился Быстряк, который вообще считает, что женщинам нос куда не следует нужно не совать. Он недавно оправдывал домашнее насилие, например.

    А Роднина сказала всего лишь, что не нужно государству поддерживать футбольные клубы, пусть сами зарабатывают, а поддерживать нужно малоимущих, инвалидов и детей.

    Ирина Константиновна! Я с вами почти согласен. Не надо господдержки, во всяком случае пока. Но вам по специальности как раз депутатской – вы разберитесь с госпомешкой. От слова «помеха».

    Дайте клубам зарабатывать. Правильно говорите-то. Полдня работы Государственной Думы, и даже меньше: надо отменить Фан-Уйди и разрешить продажу/рекламу пива на стадионах. Ноль госденег. Что мешает? Лиха беда начало, там и заработки пойдут!» – написал Уткин.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 19:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +66418

      portero 1 минуту назад

      Депутаты выполнчют чей то заказ??? Они же просто так кудахтать не будут эти курицы отрабатывают, будут продвигать то за что им платят....
      Их хоть ссы в глаза, правильно Вася сказал , кберети свой ипаны... фануйди дайте рекламу пива и чинуш уберите сц.ук, чтоб не кормились при клубах

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      Рейтинг: +11175

      alex1951 31 минуту назад

      Глас вопиющего в пустыне...В мировой практике все ФК ,на самообеспечении ,это ,как дважды два. Только в России все через 5ю точку. Хочу дам ,хочу не дам.А ,если дам,то не вам.... И это проблема.
      При клубах школы...при клубах реклама,атрибутика....и многое другое ....И заповедь : Не укради.. Так ,что Васисуалий прав!

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      Рейтинг: +11175

      alex1951 > alex1951 15 минут назад

      Хочу добавить. Как бывший СССР-овец)))
      Прожил ,видел,как бабки пиз...дунг...потому и игроки ни Х. не имели..
      Как за границу ,так на страх и риск - икру,водовку ,,Столичную,, и тд и тп...вот вам и гособеспечение....так,что ,кто не в теме...закройтесь...

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      Рейтинг: +817

      ScarlettOgusania 57 минут назад

      Практически весь спорт пользуется господдержкой, в том числе и фигурное катание, почему Роднина акцентировала внимание на футболе, причина понятная, зависть к ЗП футболистов. Госдума сама и не даёт зарабатывать клубам, выдумав фан-уйди и запретив пиво на стадионе

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      Рейтинг: +2733

      фанат джигурды > ScarlettOgusania 44 минуты назад

      Может много лет назад на ней некий футболист обещал и не женился...

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      Рейтинг: +3036

      Ziklop 59 минут назад

      еще бы депутатам с себя начать со своих фондов, которые они успешно осваивают, а там лимоны и большинство (90%) их именно осваивает . ну и прочие льготы госквартиры , которые они тоже прихапывают и т.д и тп..
      Про фануйди Уткин прав, но ведь депутатки слушают приказ князя который им воровать разрешает.

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      Рейтинг: +817

      ScarlettOgusania > Ziklop 53 минуты назад

      "Питерского князя", заметьте, не я это сказал)

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      Рейтинг: +622

      garet12222 1 час назад

      вот бывают у Уткина просветления

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      Рейтинг: +3446

      Fancyfall 1 час назад

      к своему удивлению, соглашусь.

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