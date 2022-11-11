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    Быстров жестко ответил Родниной, призвавшей закрывать футбольные клубы

    Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на заявление экс-фигуристки Ирины Родниной, которая призвала закрывать футбольные клубы в России.

    «Футбол – не фигурное катание. Не разбираетесь, Ирина, так не лезьте. Ваше дело – тулупы, аксели и лутцы. Не меняйте вы коньки на бутсы.

    Это мы ещe про вашу деятельность в Госдуме ничего не говорим», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +167

      Romeo 123 16 минут назад

      Вова правильно, собрать терешковых родниныхи т.д и т.п, и отправить в космос безвозвратно

      0
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      Рейтинг: +3461

      momwig_ 34 минуты назад

      Битва титанов. Дурак наехал на глупыху

      1
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      Рейтинг: +489

      kazak1975 40 минут назад

      Впервые что-то вменяемое произнёс. Взрослеет Володька.

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      Рейтинг: +787

      Эном айс 40 минут назад

      Тройной поц...)Но главное, чтоб деньги заплатили.

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      Рейтинг: +1497

      koli4ka 1 час назад

      во-во, сам головкой сильно об штангу по-жизненно стукнутый в дурдумку собрался,оттого заслуженного человека грязью поливает...

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      Рейтинг: +13692

      Dominator777 > koli4ka 28 минут назад

      А где в этом заочном диалоге фигуриста и футболиста Ви увидели заслуженного человека?

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      Рейтинг: +10973

      "supermax" 1 час назад

      Ало, это Володька))
      осадил)

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