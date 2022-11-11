Быстров жестко ответил Родниной, призвавшей закрывать футбольные клубы

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на заявление экс-фигуристки Ирины Родниной, которая призвала закрывать футбольные клубы в России.

«Футбол – не фигурное катание. Не разбираетесь, Ирина, так не лезьте. Ваше дело – тулупы, аксели и лутцы. Не меняйте вы коньки на бутсы.

Это мы ещe про вашу деятельность в Госдуме ничего не говорим», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

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