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    Сборная Нидерландов объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной Нидерландов определился с итоговым составом на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

    Вратари: Джастин Бейлов («Фейеноорд»), Андриес Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвер («Аякс»);

    Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Жереми Фримпонг («Байер»), Дейли Блинд, Хуррьен Тимбер (оба – «Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей (оба – «Интер»), Матейс де Лигт («Бавария»), Тайрел Маласья («Манчестер Юнайтед»);

    Полузащитники: Стивен Бергейс, Стевен Бергвейн, Дэви Классен, Кеннет Тэйлор (все – «Аякс»), Коди Гакпо, Хави Симонс (оба – ПСВ), Френки де Йонг («Барселона»), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон (оба – «Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»);

    Нападающие: Мемфис Депай («Барселона»), Венсан Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг (ПСВ), Ваут Вегорст («Бешикташ»).

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе Нидерланды сыграют с Катаром, Сенегалом и Эквадором.

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    Источник: сайт сборной Нидерландов

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    11.11.2022 14:36
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