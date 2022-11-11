Тренерский штаб сборной Нидерландов определился с итоговым составом на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

Вратари: Джастин Бейлов («Фейеноорд»), Андриес Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвер («Аякс»);

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Жереми Фримпонг («Байер»), Дейли Блинд, Хуррьен Тимбер (оба – «Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей (оба – «Интер»), Матейс де Лигт («Бавария»), Тайрел Маласья («Манчестер Юнайтед»);

Полузащитники: Стивен Бергейс, Стевен Бергвейн, Дэви Классен, Кеннет Тэйлор (все – «Аякс»), Коди Гакпо, Хави Симонс (оба – ПСВ), Френки де Йонг («Барселона»), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон (оба – «Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»);

Нападающие: Мемфис Депай («Барселона»), Венсан Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг (ПСВ), Ваут Вегорст («Бешикташ»).

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе Нидерланды сыграют с Катаром, Сенегалом и Эквадором.

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