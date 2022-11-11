Пике предложил играть до золотого гола в дополнительное время, убирая с поля футболистов

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился своими идеями об изменении правил футбола.

По мнению 35-летнего испанца, сейчас игре не хватает зрелищности.

Пике рассказал о том, как видит проведение дополнительных таймов в плей-офф.

«Представьте: каждые три минуты у каждой команды с поля уходят по одному игроку. До забитого гола.

Например, «Манчестер Сити» играет с «ПСЖ», и в концовке остаются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Они играют один на один, пока кто-то из них не забьет.

Люди будут это смотреть. А сейчас во время просмотра футбола люди часто сидят в смартфонах», – сказал Пике.

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