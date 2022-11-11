Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пике предложил играть до золотого гола в дополнительное время, убирая с поля футболистов

Пике предложил играть до золотого гола в дополнительное время, убирая с поля футболистов

11 ноября 2022, 14:28
8

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился своими идеями об изменении правил футбола.

По мнению 35-летнего испанца, сейчас игре не хватает зрелищности.

Пике рассказал о том, как видит проведение дополнительных таймов в плей-офф.

«Представьте: каждые три минуты у каждой команды с поля уходят по одному игроку. До забитого гола.

Например, «Манчестер Сити» играет с «ПСЖ», и в концовке остаются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Они играют один на один, пока кто-то из них не забьет.

Люди будут это смотреть. А сейчас во время просмотра футбола люди часто сидят в смартфонах», – сказал Пике.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Пике сказал, кто лучше – Месси или Роналду
Пике поиздевался над «Реалом» после вылета мадридцев из Кубка Испании 1
Жесткая провокация Пике в адрес «Реала» 2
Источник: Sport Bild
Испания. Примера Барселона Пике Жерар
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1668166942
Ну, точно чего-то хватнул не потребного!?
Ответить
Benifacto
1668169861
а вратари пусть в планке стоят пока мяч на половине соперника!
Ответить
F@nat1k
1668169947
перебухал
Ответить
фанат джигурды
1668171491
Это слишком сложно. Пусть лучше вратарей убирают с началом оаертайма, а полевым разрешают играть руками, только бросая аут. Если что, то я пошутил)))
Ответить
Maxi_7
1668173090
В смартфонах сидят в основном на Камп Ноу и на Бернабеу, так как там чуть ли не половину публики составляют туристы, да инстаграм самки, которые весь матч делают селфи, замечая, что команда оказывается забила гол только по крикам толпы. Будь моя воля, я бы таким людям, да разного рода кузьмичам, которым западло покричать и поддержать команду вообще запретил появляться на стадионах. Не хочешь яростно поддерживать команду - пиз?:№уй смотреть дома перед телевизором, там будет тебе спокойно и комфортно. Так что это не проблема футбола, это проблема людей. В Англии люди живут футболом - стадионы дышат каждым моментом на каждом клочке поля. Сравните даже как болельщики вскакивают и беснуются за воротами в Англии и на тех же Камп Ноу и Бернабеу,
Ответить
Ruryu
1668181006
Не знаю,что курил или пил Пике но,кстати,не плохая идея. Конечно,не каждые 3 минуты,а допустим,9*9,в овертайме. В хоккее,ведь практикуют,подобное.. Пенальти,ведь,тоже не совсем корректное выявление победителя...
Ответить
Старикан
1668237594
Можно еще правило "вне игры" отменить... тогда совсем весело будет!
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
1
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
4
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Все новости
Все новости
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
Вчера, 23:17
1
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
Вчера, 08:15
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
3 сентября
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
3 сентября
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
2 сентября
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
2 сентября
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
2 сентября
3
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
2 сентября
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
1 сентября
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
1 сентября
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
1 сентября
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
1 сентября
«Атлетико» принял решение по Альваресу
1 сентября
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+