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    Пике предложил играть до золотого гола в дополнительное время, убирая с поля футболистов

    Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился своими идеями об изменении правил футбола.

    По мнению 35-летнего испанца, сейчас игре не хватает зрелищности.

    Пике рассказал о том, как видит проведение дополнительных таймов в плей-офф.

    «Представьте: каждые три минуты у каждой команды с поля уходят по одному игроку. До забитого гола.

    Например, «Манчестер Сити» играет с «ПСЖ», и в концовке остаются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Они играют один на один, пока кто-то из них не забьет.

    Люди будут это смотреть. А сейчас во время просмотра футбола люди часто сидят в смартфонах», – сказал Пике.

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    Источник: Sport Bild

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17175

      ilichkadr 24 минуты назад

      Ну, точно чего-то хватнул не потребного!?

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