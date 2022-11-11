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    Сборная Узбекистана назвала расширенный состав на матч с Россией

    Тренерский штаб сборной Узбекистана объявил расширенный состав на матчи с Казахстаном и Россией.

    В состав попал нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов и экс-полузащитник «Спартака» Остон Урунов, а также хавбек «Торпедо» Хожимат Эркинов.

    Вратари: Нематов, Ергашев, Юсупов;

    Защитники: Ашурматов, Сайфиев, Аликулов, Алиджонов, Давронов, Эшмуродов, Абдуллаев, Насруллаев, Саитов;

    Полузащитники: Хамробеков, Мозговой, Шукуров, Тургунбоев, Бозоров, Машарипов, Собирхуджаев, Эркинов, Хамдамов, Урунов, Джиянов;

    Нападающие: Шомуродов, Сергеев, Абдухоликов.

    • Матч Узбекистан – Россия состоится 20 ноября.

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    Источник: сайт Ассоциации футбола Узбекистана

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