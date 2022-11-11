Сборная Узбекистана назвала расширенный состав на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Узбекистана объявил расширенный состав на матчи с Казахстаном и Россией.

В состав попал нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов и экс-полузащитник «Спартака» Остон Урунов, а также хавбек «Торпедо» Хожимат Эркинов.

Вратари: Нематов, Ергашев, Юсупов;

Защитники: Ашурматов, Сайфиев, Аликулов, Алиджонов, Давронов, Эшмуродов, Абдуллаев, Насруллаев, Саитов;

Полузащитники: Хамробеков, Мозговой, Шукуров, Тургунбоев, Бозоров, Машарипов, Собирхуджаев, Эркинов, Хамдамов, Урунов, Джиянов;

Нападающие: Шомуродов, Сергеев, Абдихоликов.

Матч Узбекистан – Россия состоится 20 ноября.

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