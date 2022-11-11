Алдонин: «Вагнер и Карвальо сильнее Малкома и Клаудиньо»

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин сравнил своих бразильских одноклубников из 2000-х с бразильскими легионерами «Зенита».
– Когда вы играли в ЦСКА, то клуб брал трофеи регулярно, а в нападении феерили Вагнер, Карвальо, Жо, Дуду. Бразильцы ЦСКА 2000-х сильнее бразильцев нынешнего «Зенита»?
– Некорректно сравнивать, ведь это разное время, разные люди. На мой вкус, Вагнер и Карвальо сильнее Малкома и Клаудиньо. Это моe мнение, потому что тогда мы выигрывали трофеи, Кубок УЕФА, а результаты российских команд тогда в еврокубках были лучше, чем последние годы. А сейчас мы вообще там не играем.
Сравнение получается, что, если мы выигрывали Кубок УЕФА, значит сильнее, но это очень субъективно и некорректно, потому что каждому своe время, свои трофеи. Я уважительно отношусь к футболистам и к их регалиям.
- Малком и Клаудиньо хотят получить российский паспорт.
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