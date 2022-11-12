Где смотреть «Шальке» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 12 ноября

«Шальке» и «Бавария» сыграют в 15-м туре Бундеслиги.
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- Игра состоится в субботу, 12 ноября.
- Встреча пройдет в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена».
- Начало – в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шальке – Бавария
- Игру в прямом эфире будет показывать телеканал «Матч! Футбол 3».
Ставки на матч Шальке – Бавария
- Победа «Шальке» – 19.0
- Ничья – 8.20
- Победа «Баварии» – 1.16
Источник: «Бомбардир»