Аршавин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал команду, которую поддержит на предстоящем чемпионате мира.
«Смотреть чемпионат мира, конечно, буду. Надеюсь, у меня будет много работы на телевидении.
Буду болеть за Бразилию. Может быть, стану следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира», – сказал Аршавин.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
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Источник: «Спорт-Экспресс»