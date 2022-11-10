Аршавин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал команду, которую поддержит на предстоящем чемпионате мира.

«Смотреть чемпионат мира, конечно, буду. Надеюсь, у меня будет много работы на телевидении.

Буду болеть за Бразилию. Может быть, стану следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира», – сказал Аршавин.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно