Агент Чистякова рассказал о психологическом состоянии игрока: «Ничего хорошего»

Агент это что? Бабла сорвать побольше с контракта, а тут млять их как богов, они и психологи, и доктора, и тренера, знают всё и всё умеют.... так какого хера только "разводящими" работают.....
Тренерую тогда своего игрока чтоб он не спал на поле, мудло....
Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал об эмоциональном состоянии игрока.
- Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
- Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
- Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.
– В каком он психологическом состоянии после такого наброса?
– Ничего хорошего в эмоциональном состоянии нет. Помимо того, что игра была в его исполнении провальная, плюс все это навалилось.
Но он сильный человек, думаю, справится. Он всем докажет, себе и Геннадию Сергеевичу Орлову, что еще он способен играть в «Зените» на самом высоком уровне.
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