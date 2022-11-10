Агент Чистякова рассказал о психологическом состоянии игрока: «Ничего хорошего»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал об эмоциональном состоянии игрока.

Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).

Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

– В каком он психологическом состоянии после такого наброса?

– Ничего хорошего в эмоциональном состоянии нет. Помимо того, что игра была в его исполнении провальная, плюс все это навалилось.

Но он сильный человек, думаю, справится. Он всем докажет, себе и Геннадию Сергеевичу Орлову, что еще он способен играть в «Зените» на самом высоком уровне.

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