Агент Чистякова рассказал о психологическом состоянии игрока: «Ничего хорошего»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал об эмоциональном состоянии игрока.
- Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
- Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
- Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.
– В каком он психологическом состоянии после такого наброса?
– Ничего хорошего в эмоциональном состоянии нет. Помимо того, что игра была в его исполнении провальная, плюс все это навалилось.
Но он сильный человек, думаю, справится. Он всем докажет, себе и Геннадию Сергеевичу Орлову, что еще он способен играть в «Зените» на самом высоком уровне.
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Источник: «РБ Спорт»