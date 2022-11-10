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    Агент Чистякова рассказал о психологическом состоянии игрока: «Ничего хорошего»

    Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал об эмоциональном состоянии игрока.

    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
    • Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

    – В каком он психологическом состоянии после такого наброса?

    – Ничего хорошего в эмоциональном состоянии нет. Помимо того, что игра была в его исполнении провальная, плюс все это навалилось.

    Но он сильный человек, думаю, справится. Он всем докажет, себе и Геннадию Сергеевичу Орлову, что еще он способен играть в «Зените» на самом высоком уровне.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66416

      portero 9 минут назад

      Агент это что? Бабла сорвать побольше с контракта, а тут млять их как богов, они и психологи, и доктора, и тренера, знают всё и всё умеют.... так какого хера только "разводящими" работают.....
      Тренерую тогда своего игрока чтоб он не спал на поле, мудло....

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      Рейтинг: +17749

      Cleaner 37 минут назад

      А теперь вот мне стыдно за Зенит...(

      0
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      Рейтинг: +17363

      paracetamol 1 час назад

      Он почему радоваться должен, раззява?

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