Пике предложил сократить время футбольных матчей

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике считает необходимым реформировать правила футбола.

«Нужно пытаться изменить установленные годами правила. Сейчас важно привлечь больше внимания к футболу – предлагать настоящий контент, а не только саму игру.

Нам надо создавать короткие и увлекательные продукты. Мне кажется, 90 минут игрового времени – это много. Думаю, футбол в его нынешнем виде устарел», – сказал испанец.

Пике на прошлой неделе объявил о завершении карьеры.

Ранее в ФИФА заявили о возможности введения в матчах «чистого времени», то есть при паузах в игре время останавливается.

Предполагалось, что команды в таком случае будут играть 60 минут.

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