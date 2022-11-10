Пике предложил сократить время футбольных матчей

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике считает необходимым реформировать правила футбола.
«Нужно пытаться изменить установленные годами правила. Сейчас важно привлечь больше внимания к футболу – предлагать настоящий контент, а не только саму игру.
Нам надо создавать короткие и увлекательные продукты. Мне кажется, 90 минут игрового времени – это много. Думаю, футбол в его нынешнем виде устарел», – сказал испанец.
- Пике на прошлой неделе объявил о завершении карьеры.
- Ранее в ФИФА заявили о возможности введения в матчах «чистого времени», то есть при паузах в игре время останавливается.
- Предполагалось, что команды в таком случае будут играть 60 минут.
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Источник: Marca