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    Пике предложил сократить время футбольных матчей

    Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике считает необходимым реформировать правила футбола.

    «Нужно пытаться изменить установленные годами правила. Сейчас важно привлечь больше внимания к футболу – предлагать настоящий контент, а не только саму игру.

    Нам надо создавать короткие и увлекательные продукты. Мне кажется, 90 минут игрового времени – это много. Думаю, футбол в его нынешнем виде устарел», – сказал испанец.

    • Пике на прошлой неделе объявил о завершении карьеры.
    • Ранее в ФИФА заявили о возможности введения в матчах «чистого времени», то есть при паузах в игре время останавливается.
    • Предполагалось, что команды в таком случае будут играть 60 минут.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11959

      Алексей З 1 час назад

      Для всех есть свой футбол.
      Мини, пляжный, футзал , на снегу и даже на болоте.
      Устаешь в большом , выбирай по вкусу.

      1
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      Рейтинг: +415

      Таврида 2 часа назад

      Два тайма по 5 минут - самое то, больше времени на кабаки останется. Не упарываться же на поле до кровавых соплей за какие-то жалкие 5 миллионов евро в год?

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      Рейтинг: +6022

      Давид59 3 часа назад

      Ерунду говорит. Футбол на высшем уровне это коммерция. Если сократить время игры, рекламное время уменьшится, доходы начнут падать, зарплаты уменьшатся... Продолжать?

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