«Оба любят деньги больше футбола». Петржела назвал игрока, с которым нужно воссоединиться Дзюбе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предложил форварду Артему Дзюбе перейти в кипрский «Арис».
«Сейчас любой клуб РПЛ для Дзюбы – подарок. Придется соглашаться на существенное понижение зарплаты и принимать любое предложение, если он хочет играть в футбол.
Есть еще один вариант: надо воссоединить дуэт Дзюба – Александр Кокорин на Кипре. Оба любят деньги больше футбола, они сработаются», – сказал Петржела.
- На прошлой неделе Дзюба покинул турецкий клуб «Адана Демирспор».
- Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
- Кокорин арендован «Арисом» до лета.
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Источник: телеграм-канал Sport24