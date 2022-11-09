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    «Оба любят деньги больше футбола». Петржела назвал игрока, с которым нужно воссоединиться Дзюбе

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предложил форварду Артему Дзюбе перейти в кипрский «Арис».

    «Сейчас любой клуб РПЛ для Дзюбы — подарок. Придется соглашаться на существенное понижение зарплаты и принимать любое предложение, если он хочет играть в футбол.

    Есть еще один вариант: надо воссоединить дуэт Дзюба – Александр Кокорин на Кипре. Оба любят деньги больше футбола, они сработаются», – сказал Петржела.

    • На прошлой неделе Дзюба покинул турецкий клуб «Адана Демирспор».
    • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
    • Кокорин арендован «Арисом» до лета.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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