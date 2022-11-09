Аршавин рассказал, кого считает главным фаворитом ЧМ-2022

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от ЧМ-2022.
– Скоро начинается чемпионат мира в Катаре. Будете следить за матчами?
– Естественно. Мне предстоит обозревать турнир и обсуждать матчи в эфире, поэтому придется смотреть много футбола.
– Ваш фаворит?
– Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов.
– А кто сможет удивить из средних команд?
– Скорее всего, какая-то из африканских сборных.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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Источник: «Спорт день за днем»