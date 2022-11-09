Аршавин рассказал, кого считает главным фаворитом ЧМ-2022

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от ЧМ-2022.

– Скоро начинается чемпионат мира в Катаре. Будете следить за матчами?

– Естественно. Мне предстоит обозревать турнир и обсуждать матчи в эфире, поэтому придется смотреть много футбола.

– Ваш фаворит?

– Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов.

– А кто сможет удивить из средних команд?

– Скорее всего, какая-то из африканских сборных.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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