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    Аршавин рассказал, кого считает главным фаворитом ЧМ-2022

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от ЧМ-2022.

    – Скоро начинается чемпионат мира в Катаре. Будете следить за матчами?

    – Естественно. Мне предстоит обозревать турнир и обсуждать матчи в эфире, поэтому придется смотреть много футбола.

    – Ваш фаворит?

    – Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов.

    – А кто сможет удивить из средних команд?

    – Скорее всего, какая-то из африканских сборных.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2204

      serglider 1 час назад

      Ну-ну... К стати, когда турниры проводились поочередно в Европе и Америке, была закономерность, что в Европе выигрывали европейские сборные, в Америке латиноамериканцы... И вот нейтральный Катар! Лично у меня сомнение, что Бразилия там хорошо выступит, вне своего континента. Проблема в том, что у лидеров всех ведущих сборных были трудные игры перед мундиалем, все они выжаты физически и морально, по этому может вполне "выстрелить" "темная лошадка" хотя бы те же хорваты. На прошлом ЧМ понравились Японцы, США вполне может приподнести сюрприз.

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      Рейтинг: +2628

      BlackMurder > serglider 53 минуты назад

      Я думаю тренеры сделали выводы и так сказать поменяли составы, года идут, я ставку делаю на немцев, обгадиться в 2018, они обязаны брать ЧМ, Франция с одним Мбапе, к сожалению тоже не тянет, но, я единственное в чем соглашусь ЧМ может стать темная лошадка, ну мы поговорим с тобой по этому вопросу в финале, Аргентина вон , как жлобит на весь мир, Месси есть, а лезть то нефиг

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      Рейтинг: +11944

      Алексей З > serglider 50 минут назад

      2014 Победа Германии в Бразилии.
      Сюрпиз и Победа , как говорят в Одессе, большая разница.
      В полуфинале может и окажется тёмная лошадка, но победит фаворит.
      Бразилия.Аргентина или Франция.
      Всегда болею за немцев , но думаю их мундиале следущий.

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