Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дзюба может перейти в «Венецию» в зимнее трансферное окно

    «Венеция» рассматривает вариант с подписанием Артема Дзюбы в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил исполнительный директор итальянского клуба Александер Мента.

    «Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», – сказал Мента.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «У Дзюбы мощная рука? Я не видел, как он работает». Константин Цзю готов подраться с Дзюбой 1
    Бородюк заявил, что «Торпедо» хотело подписать Дзюбу
    Личка объяснил, почему Дзюба не нужен «Оренбургу» 8
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11