Дзюба может перейти в «Венецию» в зимнее трансферное окно

«Венеция» рассматривает вариант с подписанием Артема Дзюбы в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил исполнительный директор итальянского клуба Александер Мента.

«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», – сказал Мента.

«Венецию» возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

За клуб играет россиянин Денис Черышев.

Дзюба ранее расторг контракт с «Адана Демирспор».

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