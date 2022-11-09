Бундеслига. «Бавария» забила шесть мячей «Вердеру», Гнабри оформил хет-трик в ворота бывшего клуба

«Бавария» разгромила «Вердер» (6:1) в 14-м туре Бундеслиги.

Хе-трик оформил нападающий Серж Гнабри. Мюнхенский клуб забил 15 мячей в трех последних матчах чемпионата Германии.

«Бавария» одержала девятую победу подряд во всех турнирах и продолжает единолично лидировать в Бундеслиге.

Германия. Бундеслига. 14-й тур

Бавария – Вердер – 6:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Мусиала, 6; 1:1 – Юнг, 10; 2:1 – Гнабри, 22; 3:1 – Горецка, 26; 4:1 – Гнабри, 28; 5:1 – Гнабри, 82; 6:1 – Тель, 84.

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