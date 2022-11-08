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    Кавазашвили: «В Бразилии не уверены, что мальчики из «Зенита» выкладываются в России»

    Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о бразильских легионерах «Зенита».

    Никто из них не попал в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022.

    «Для вызова в сборную игроки должны соответствовать требованиям. В Бразилии они очень высокие. Значит, там не уверены, что мальчики из «Зенита» выкладываются в России. Видимо, их требования совсем пониженные. Не верят, что они смогут играть за основной состав сборной.

    Когда играешь великолепно, то тебя приглашают в сборную из любого клуба. Но когда видишь, что футболисты не соответствуют уровню, – отдаeшь предпочтение другим. Тем, кто играет лучше гвардейцев из «Зенита», – сказал Кавазашвили.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17987

      житель СПб 16 минут назад

      Спартаковцы, увы, остаются в своем стиле и на пенсии. Какое, спрашивается, Вам дело до отношений Зенита с Бразилией?! Оказывается, есть отношение. Вот и заголовок перевирает: Написано, что в Бразилии не уверены, а на самом деле, как понятно из текста - Анзор не уверен. Ну так не нравится у нас что-то - займитесь, Анзор, "Динамо" (Тбилиси)! Или, на худой конец - своим Спартаком. Рассмотрите отношения Промеса и Голландии, например. Что, нет желания? То то! А то, что бразильцы зенитовские подчас недорабатывают - всем известно. И как ни парадоксально, в этом виноваты другие команды РПЛ - и Спартак в том числе! Они не мотивируют к напряжению зенитовских футболистов.

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      Рейтинг: +11919

      Алексей З 24 минуты назад

      Кто вообще следит за нашим чемпионатом ?
      Во вторых , в Бразилии огромный выбор игроков.

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