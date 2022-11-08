Кавазашвили: «В Бразилии не уверены, что мальчики из «Зенита» выкладываются в России»

Спартаковцы, увы, остаются в своем стиле и на пенсии. Какое, спрашивается, Вам дело до отношений Зенита с Бразилией?! Оказывается, есть отношение. Вот и заголовок перевирает: Написано, что в Бразилии не уверены, а на самом деле, как понятно из текста - Анзор не уверен. Ну так не нравится у нас что-то - займитесь, Анзор, "Динамо" (Тбилиси)! Или, на худой конец - своим Спартаком. Рассмотрите отношения Промеса и Голландии, например. Что, нет желания? То то! А то, что бразильцы зенитовские подчас недорабатывают - всем известно. И как ни парадоксально, в этом виноваты другие команды РПЛ - и Спартак в том числе! Они не мотивируют к напряжению зенитовских футболистов.
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о бразильских легионерах «Зенита».
Никто из них не попал в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022.
«Для вызова в сборную игроки должны соответствовать требованиям. В Бразилии они очень высокие. Значит, там не уверены, что мальчики из «Зенита» выкладываются в России. Видимо, их требования совсем пониженные. Не верят, что они смогут играть за основной состав сборной.
Когда играешь великолепно, то тебя приглашают в сборную из любого клуба. Но когда видишь, что футболисты не соответствуют уровню, – отдаeшь предпочтение другим. Тем, кто играет лучше гвардейцев из «Зенита», – сказал Кавазашвили.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
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