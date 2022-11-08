Кавазашвили: «В Бразилии не уверены, что мальчики из «Зенита» выкладываются в России»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о бразильских легионерах «Зенита».

Никто из них не попал в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022.

«Для вызова в сборную игроки должны соответствовать требованиям. В Бразилии они очень высокие. Значит, там не уверены, что мальчики из «Зенита» выкладываются в России. Видимо, их требования совсем пониженные. Не верят, что они смогут играть за основной состав сборной.

Когда играешь великолепно, то тебя приглашают в сборную из любого клуба. Но когда видишь, что футболисты не соответствуют уровню, – отдаeшь предпочтение другим. Тем, кто играет лучше гвардейцев из «Зенита», – сказал Кавазашвили.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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