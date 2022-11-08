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    Агент Головина не исключил переход россиянина из «Монако» в более сильный европейский клуб

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал попадание футболиста в команду недели топ-5 лиг Европы по версии WhoScored.

    – Это очень приятно всем. Естественно, Саша попал в этот список, доказав все своей игрой. Не за красивые глаза его туда взяли.

    – Такая игра поможем ему в развитии дальнейшей карьеры? Все-таки он уже несколько лет в «Монако».

    – Саша прогрессирует как игрок в «Монако» и растет вместе с командой. «Монако» – большой клуб. Сейчас он здесь. Дальше будем смотреть.

    – Значит, пока нет мыслей о возможном переходе, может быть, в какой-то более именитый клуб?

    – Пока все его мысли связаны с предстоящей игрой с «Марселем».

    • Россиянин забил в 2 матчах Лиги 1 подряд.
    • Он поразил ворота «Анжера» и «Тулузы».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17723

      Cleaner 2 часа назад

      Зачем? За баблом - в Зенит. За игрой - оставаться в Монако. Вариантов у Головина не много.

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