Агент Головина не исключил переход россиянина из «Монако» в более сильный европейский клуб

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал попадание футболиста в команду недели топ-5 лиг Европы по версии WhoScored.
– Это очень приятно всем. Естественно, Саша попал в этот список, доказав все своей игрой. Не за красивые глаза его туда взяли.
– Такая игра поможем ему в развитии дальнейшей карьеры? Все-таки он уже несколько лет в «Монако».
– Саша прогрессирует как игрок в «Монако» и растет вместе с командой. «Монако» – большой клуб. Сейчас он здесь. Дальше будем смотреть.
– Значит, пока нет мыслей о возможном переходе, может быть, в какой-то более именитый клуб?
– Пока все его мысли связаны с предстоящей игрой с «Марселем».
- Россиянин забил в 2 матчах Лиги 1 подряд.
- Он поразил ворота «Анжера» и «Тулузы».
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Источник: «РБ Спорт»