Агент Головина не исключил переход россиянина из «Монако» в более сильный европейский клуб

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал попадание футболиста в команду недели топ-5 лиг Европы по версии WhoScored.

– Это очень приятно всем. Естественно, Саша попал в этот список, доказав все своей игрой. Не за красивые глаза его туда взяли.

– Такая игра поможем ему в развитии дальнейшей карьеры? Все-таки он уже несколько лет в «Монако».

– Саша прогрессирует как игрок в «Монако» и растет вместе с командой. «Монако» – большой клуб. Сейчас он здесь. Дальше будем смотреть.

– Значит, пока нет мыслей о возможном переходе, может быть, в какой-то более именитый клуб?

– Пока все его мысли связаны с предстоящей игрой с «Марселем».

Россиянин забил в 2 матчах Лиги 1 подряд.

Он поразил ворота «Анжера» и «Тулузы».

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