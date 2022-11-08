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    Головин – в символической сборной недели топ-5 лиг Европы по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной топ-5 европейских лиг за неделю.

    В нее попал российский полузащитник «Монако» Александр Головин.

    Вратарь: Альбан Лафон («Нант»);

    Защитники: Алексис Флипс («Реймс»), Давид Лопес («Жирона»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Жорди Альба («Барселона»);

    Полузащитники: Джеймс Мэддисон («Лестер»), Неймар («ПСЖ»), Мусса Диаби («Байер»), Александр Головин («Монако»);

    Нападающие: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Адам Гложек («Байер»).

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    Источник: WhoScored

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