Головин – в символической сборной недели топ-5 лиг Европы по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной топ-5 европейских лиг за неделю.
В нее попал российский полузащитник «Монако» Александр Головин.
Вратарь: Альбан Лафон («Нант»);
Защитники: Алексис Флипс («Реймс»), Давид Лопес («Жирона»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Жорди Альба («Барселона»);
Полузащитники: Джеймс Мэддисон («Лестер»), Неймар («ПСЖ»), Мусса Диаби («Байер»), Александр Головин («Монако»);
Нападающие: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Адам Гложек («Байер»).
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Источник: WhoScored