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Литвинов: «Если бы не футбол, стал бы космонавтом»

8 ноября 2022, 19:40
12

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, чем занимался бы, если бы не стал футболистом.

«Если бы не футбол, то, возможно, был бы космонавтом. Исполнил бы какую-то свою детскую мечту. А так, не представляю вообще свою жизнь без футбола.

Если в футболе, но не игрок? Может быть, тогда тренером работал бы. Все равно близко всегда находишься к полю, тоже интересная профессия», — сказал Литвинов.

  • В этом сезоне Литвинов забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.
  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 16 туров.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (12)
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Эном айс
1667929328
Ему бы пошло. Конечно не Георгий Гречко, но тоже симпатичный..)
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NewLife
1667929513
Я надеюсь не одним из тех, у которых забрало запотело))
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житель СПб
1667934308
Космонавтом? А образование - есть? Нет. А способности профессиональные есть? Нет. Узнаю футболиста...
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alefreddy
1667944521
все еще впереди не заладится поваром пойдешь
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Дядя Серёжа
1667960214
Дак стань ФУТБОЛИСТОМ!!!. Ос новой своей команды и сборной. Это и будет твой космос. А так будешь... "голландских кур возить"... (Мимино)
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zigbert
1667977065
Детская мечта не всегда сбывается. Но хорошо что ты стал неплохим футболистом. Успехов тебе Руслан в твоей карьере.
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