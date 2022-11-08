Литвинов: «Если бы не футбол, стал бы космонавтом»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, чем занимался бы, если бы не стал футболистом.

«Если бы не футбол, то, возможно, был бы космонавтом. Исполнил бы какую-то свою детскую мечту. А так, не представляю вообще свою жизнь без футбола.

Если в футболе, но не игрок? Может быть, тогда тренером работал бы. Все равно близко всегда находишься к полю, тоже интересная профессия», — сказал Литвинов.

В этом сезоне Литвинов забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 16 туров.

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