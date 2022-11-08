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    «Ради чего приезжать?». Лунев – о вызове в сборную России

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев ответил на вопросы о сборной России.

    – Товарняк сборной России с Киргизией смотрел?

    – Нет.

    – Если тебя сейчас вызовут в сборную...

    – А смысл? Я сейчас не играю. Во-первых, это будет неправильно по отношению к другим вратарям, которые постоянно играют. А во-вторых, если приезжать – ради чего?

    – Играть товарняки с Киргизией, Ираном – в этом есть смысл?

    – В этой ситуации, наверное, да. А что делать? Не собираться? Да, можно поберечь футболистов. Но если мы хотим держать определенный уровень, то собираться нужно.

    Все другие сборные играют. Есть специальные окна для матчей. Нам тоже нужно наигрывать связи, играть матчи.

    Потому что когда эта ситуация закончится, нужно будет возвращаться. И нельзя будет прийти неготовым и сказать: «Ну, мы три года не собирались...»

    Сейчас скажем, что играть с киргизами и белорусами нет смысла, а потом приедут к нам топовые сборные и будут нас выносить.

    • Сборная России в ноябре проведет 2 матча.
    • 17-го команда сыграет с Таджикистаном, а 20-го – с Узбекистаном.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3956

      Питерский князь 51 минуту назад

      Купи мыло с веревкой.
      Больше смысла, чем от твоих интервью!

      0
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      Рейтинг: +10760

      alp 1 час назад

      я не понял... надо играть эти игры или не надо?

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