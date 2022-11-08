Депай готов покинуть «Барселону» зимой, но при одном условии

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может сменить команду в январе.

Голландец готов уйти в другой клуб во время зимнего трансферного окна, если его отпустят бесплатно.

28-летний футболист хочет получить солидный подписной бонус при переходе.

Летом 2023 года Депай станет свободным агентом.

В этом сезоне он провел за «Барсу» 3 матча и забил 1 гол.

Форвард не играет с 22 сентября из-за травмы.

Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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