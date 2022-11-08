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    Блаттер назвал ошибкой присуждение Катару права на проведения ЧМ-2022

    Бывший президент Зепп Блаттер считает, что Катар не должен был получать право на проведение ЧМ-2022.

    «Присуждение Катару права проведения чемпионата мира было ошибкой. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого. Выбор был плохой. Я был ответственен за это решение, так как был президентом ФИФА в то время.

    Было бы жестом мира, если бы два политических противника — США и Россия — организовали чемпионат мира друг за другом», — приводит слова Блаттера RMC Sport со ссылкой на Tamedia.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • ЧМ-2026 примут США, Мексика и Канада.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +106

      dragoff 3 минуты назад

      США могли бы сделать красивый финальный аккорд этим ЧМ... Скоро такая страна исчезнет с карт мира

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      Рейтинг: +11891

      Алексей З 35 минут назад

      Что теперь обсуждать. Деньги решили всё.
      ЧМ -18 и ЧМ-22, вы с Платини в лёгкую продали.
      ФИФА - сильно коррумпированная организация и просвета не видно.

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      Рейтинг: +1856

      lek! 49 минут назад

      Конечно , лучше провести его где ЛГБТ может наяривать друг друга в городах и ни кто ни чего не скажет . Продажная организация , вас же купили теперь прикрой нолик и сиди .

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      Рейтинг: +29

      F@nat1k > lek! 12 минут назад

      знакомый говорил) живет в штатах, идет по улице, два типа стоят сосутся, и всем пох)

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      Рейтинг: +106

      dragoff > F@nat1k 1 минуту назад

      Да, однажды в Будапеште меня чуть не вырвало в ресторане, когда два бугая за соседним столиком начали сосаться... Мы с женой даже доесть не смогли

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