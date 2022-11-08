Блаттер назвал ошибкой присуждение Катару права на проведения ЧМ-2022

Бывший президент Зепп Блаттер считает, что Катар не должен был получать право на проведение ЧМ-2022.
«Присуждение Катару права проведения чемпионата мира было ошибкой. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого. Выбор был плохой. Я был ответственен за это решение, так как был президентом ФИФА в то время.
Было бы жестом мира, если бы два политических противника — США и Россия — организовали чемпионат мира друг за другом», — приводит слова Блаттера RMC Sport со ссылкой на Tamedia.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- ЧМ-2026 примут США, Мексика и Канада.
Источник: «Матч ТВ»