Блаттер назвал ошибкой присуждение Катару права на проведения ЧМ-2022

Бывший президент Зепп Блаттер считает, что Катар не должен был получать право на проведение ЧМ-2022.

«Присуждение Катару права проведения чемпионата мира было ошибкой. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого. Выбор был плохой. Я был ответственен за это решение, так как был президентом ФИФА в то время.

Было бы жестом мира, если бы два политических противника — США и Россия — организовали чемпионат мира друг за другом», — приводит слова Блаттера RMC Sport со ссылкой на Tamedia.