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  • Лунев: «Азмун сейчас живет в колхозе. Он хочет, чтобы я свалил из «Байера»

Лунев: «Азмун сейчас живет в колхозе. Он хочет, чтобы я свалил из «Байера»

8 ноября 2022, 07:59
3

Вратарь «Байера» Андрей Лунев высказался об одноклубнике Сердаре Азмуне.

– Ты выбрал для жизни Дюссельдорф. Почему не Кельн, который ближе к Леверкузену?

– Когда я переходил в «Байер», в Кельне было наводнение – Рейн вышел из берегов. И там не было даже возможности снять квартиру. Но, если бы ты приехал прошлой осенью и посмотрел, где я жил, этот вопрос был бы еще актуальнее.

Сейчас я хотя бы переехал поближе – в Дюссельдорф перебрался ближе к новому году. Первые полгода жил в Виллихе.

– Это село? Или, как говорит Сердар, колхоз?

– Вроде того. Но Сердар, кстати, сам сейчас живет в колхозе. Можешь прийти к нему в гости, посмотреть. Нет, понятно, что сам он живет в хороших условиях. Но в колхозе. Ему только конюшни не хватает. Возможно, он по этому принципу жилье выбирал. Сейчас посматривает через окно за соседскими лошадьми, подбирает себе.

– Он в интервью говорил, что не любит тебя и чтобы ты валил из «Байера». В шутку, конечно.

– Он хочет, чтобы я свалил, чтобы потом сказать: «Вот видите, Лунев свалил, я тоже теперь свалю». Делает проторенную тропинку чужими руками.

  • До перехода в «Байер» Азмун играл в России за «Зенит», «Рубин» и «Ростов».
  • В этом сезоне форвард провел 11 матчей и сделал 2 ассиста.
  • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
  • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

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Источник: Sport24
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей Азмун Сердар
Комментарии (3)
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F@nat1k
1667886909
азмун еще та тварь, это было понятно сразу
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