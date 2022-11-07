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    Прекрасная девушка молодого игрока «Ювентуса», который выводит команду из кризиса

    «Ювентус» в дерби Италии обыграл «Интер» со счетом 2:0. Макса Аллегри много критикуют за консервативный футбол и редкой игрой молодыми футболистами. В последнее время Аллегри исправился и все чаще стал доверять молодежи.

    Внезапно молодые футболисты начали влиять на игру. Например, Николо Фаджоли забил в двух турах Серии А подряд. А один из голов – победный в ворота «Интера». Аллегри говорит, что Фаджоли станет легендой «Ювентуса», что он уже играет на уровне молодого Дель Пьеро.

    Про Фаджоли известно не так много. На вопрос клубным медиа о том, чем занимается в свободное время, он отвечал: «Ничем особенным. Провожу время со своей семьей и девушкой. Очень помогает расслабиться и настроить на футбол».

    Девушку Фаджоли зовут Джулиа Берначчи: она посещает все домашние матчи «Юве» и периодически ездит на выезды вместе с ним.

    Фото: соцсети Джулии Берначчи

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      F@nat1k 1 час назад

      тема сисек не раскрыта.. да и нет их там

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