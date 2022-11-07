Прекрасная девушка молодого игрока «Ювентуса», который выводит команду из кризиса

тема сисек не раскрыта.. да и нет их там
«Ювентус» в дерби Италии обыграл «Интер» со счетом 2:0. Макса Аллегри много критикуют за консервативный футбол и редкой игрой молодыми футболистами. В последнее время Аллегри исправился и все чаще стал доверять молодежи.
Внезапно молодые футболисты начали влиять на игру. Например, Николо Фаджоли забил в двух турах Серии А подряд. А один из голов – победный в ворота «Интера». Аллегри говорит, что Фаджоли станет легендой «Ювентуса», что он уже играет на уровне молодого Дель Пьеро.
Про Фаджоли известно не так много. На вопрос клубным медиа о том, чем занимается в свободное время, он отвечал: «Ничем особенным. Провожу время со своей семьей и девушкой. Очень помогает расслабиться и настроить на футбол».
Девушку Фаджоли зовут Джулиа Берначчи: она посещает все домашние матчи «Юве» и периодически ездит на выезды вместе с ним.
Фото: соцсети Джулии Берначчи
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