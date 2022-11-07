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  • Прекрасная девушка молодого игрока «Ювентуса», который выводит команду из кризиса

Прекрасная девушка молодого игрока «Ювентуса», который выводит команду из кризиса

7 ноября 2022, 21:01
3

«Ювентус» в дерби Италии обыграл «Интер» со счетом 2:0. Макса Аллегри много критикуют за консервативный футбол и редкой игрой молодыми футболистами. В последнее время Аллегри исправился и все чаще стал доверять молодежи.

Внезапно молодые футболисты начали влиять на игру. Например, Николо Фаджоли забил в двух турах Серии А подряд. А один из голов – победный в ворота «Интера». Аллегри говорит, что Фаджоли станет легендой «Ювентуса», что он уже играет на уровне молодого Дель Пьеро.

Про Фаджоли известно не так много. На вопрос клубным медиа о том, чем занимается в свободное время, он отвечал: «Ничем особенным. Провожу время со своей семьей и девушкой. Очень помогает расслабиться и настроить на футбол».

Девушку Фаджоли зовут Джулиа Берначчи: она посещает все домашние матчи «Юве» и периодически ездит на выезды вместе с ним.

Фото: соцсети Джулии Берначчи

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Красивый футбол Ювентус Фаджоли Николо
Комментарии (3)
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F@nat1k
1667823860
тема сисек не раскрыта.. да и нет их там
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Sedoi_Goblin
1667847493
Такой хороший девушка! А отец барыга,спекулянт..))) Шутка,разумеется)))
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