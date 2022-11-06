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    РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте ушел от поражения от «Урала» (2:2). Филипенко на 90+ минутах забил в свои и в чужие

    «Локомотив» в 16-м туре РПЛ ушел от поражения от «Урала» на 90+5 минуте. В свои ворота забил защитник хозяев Егор Филипенко.

    Белорус на 90-й минуте забил и в чужие ворота.

    Команда Виктора Гончаренко не проигрывает восемь матчей подряд.

    «Урал» идет в таблице десятым. «Локомотив» располагается в зоне переходных матчей.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Миранчук, 16; 1:1 – Газинский, 67; 2:1 – Филипенко, 90; 2:2 – Филипенко, 90+5 (в свои ворота).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5385

      SPACE TRUCKIN 4 минуты назад

      отскочил Локомотив...

      0
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      Рейтинг: +1187

      Красногвардейчик 18 минут назад

      Времена Сухины для проводниц закончились....приходится самим играть))

      0
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      Рейтинг: +232

      Болотоход 26 минут назад

      Это не помешает вылететь в пердив железяку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1187

      Красногвардейчик > Болотоход 17 минут назад

      Дай Бог) пятое колесо лишнее в телеге

      0
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      Рейтинг: +6033

      Красногорск_Фан > Красногвардейчик 4 минуты назад

      Вот. Автобиография коняшки. Кто о чем а коняшки о родных телегах ))) их колесах, ярме и сене.

      0
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      Рейтинг: +11845

      Алексей З 29 минут назад

      Смех и грех.
      Газик уже 4 мяч кладёт на дальней штанге после углового. Ну как вы готовитесь к матчу , просматриваете ?
      Так хочется сказать , мудаки поставьте игрока надальнюю штангу и Газик сам к вам прибежит. Наверно для этого надо лицензию ПРО получить.

      1
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      Рейтинг: +362

      aldo conte 37 минут назад

      Однозначно лучший игрок матча - Филипенко! Спалить столько нервных клеток у болельщиков обоих команд - это надо суметь.

      1
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      Рейтинг: +20176

      derrik2000 37 минут назад

      Кто бы мог подумать хотя бы годами двумя ранее, что болелы Урала через пять минут после того, как "чёрные" сравняли счёт, будут свистеть в сторону своей команды, требуя "добить" паровозов???
      Это говорит о том, что Локомотив достиг дна и падать дальше просто невозможно.
      А то, что они всё таки в доп. время счёт сравняли опять, то это не Локомотив сравнял счёт, а Урал из-за расхлябанности и разгильдяйства отдельных игрочишек фактически сам привёз гол в свои ворота.
      Гончаренко есть с кем и о чём после этого матча провести воспитательную беседу...

      2
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      Рейтинг: +69467

      insider_retro 38 минут назад

      Похоже, Витя и Урал нашли друг друга...

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      Рейтинг: +258

      Ill Ich 38 минут назад

      Драматичная вышла концовка! Казалось, уральцам удалось на характере вырвать волевую победу, но Локо на флажке использовал свой шанс. Молодцы все - бились до конца!

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      Рейтинг: +1187

      Красногвардейчик 39 минут назад

      Очень жаль, что Урал не додержал

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      Рейтинг: +6033

      Красногорск_Фан 40 минут назад

      Очень неоднозначный матч. Филлипенко будет в кошмарах снится до конца жизни. Были и спасения Худякова, и хороший сольный гол Миранчука. И бесконечные потери мяча при выходе в атаку, и снова подсели во втором тайме. Откуда Тикнизян взялся на последней минуте, а куй его знает. в течение матча отличную атаку запорол. Но взялся и спасибо. Очки в текущей ситуации не пахнут. Поздравляю Локо с выдранным очком.

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      Рейтинг: +11845

      Алексей З > Красногорск_Фан 33 минуты назад

      " до конца жизни...? "
      Это что финал какого - то турнира.
      Ничья в самый раз для обеих команд.

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