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  • РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте ушел от поражения от «Урала» (2:2). Филипенко на 90+ минутах забил в свои и в чужие

РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте ушел от поражения от «Урала» (2:2). Филипенко на 90+ минутах забил в свои и в чужие

6 ноября 2022, 16:00
17

«Локомотив» в 16-м туре РПЛ ушел от поражения от «Урала» на 90+5 минуте. В свои ворота забил защитник хозяев Егор Филипенко.

Белорус на 90-й минуте забил и в чужие ворота.

Команда Виктора Гончаренко не проигрывает восемь матчей подряд.

«Урал» идет в таблице десятым. «Локомотив» располагается в зоне переходных матчей.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Миранчук, 16; 1:1 – Газинский, 67; 2:1 – Филипенко, 90; 2:2 – Филипенко, 90+5 (в свои ворота).

Календарь РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (17)
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slavа0508
1667739733
Боевая ничья . старались обе команды ...
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portero
1667739759
Жаль что Урал не выиграл....
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DeStar
1667739842
жаль) урал почт) и играл лучше
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Красногорск_Фан
1667739899
Очень неоднозначный матч. Филлипенко будет в кошмарах снится до конца жизни. Были и спасения Худякова, и хороший сольный гол Миранчука. И бесконечные потери мяча при выходе в атаку, и снова подсели во втором тайме. Откуда Тикнизян взялся на последней минуте, а куй его знает. в течение матча отличную атаку запорол. Но взялся и спасибо. Очки в текущей ситуации не пахнут. Поздравляю Локо с выдранным очком.
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Красногвардейчик
1667739916
Очень жаль, что Урал не додержал
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insider_retro
1667739983
Похоже, Витя и Урал нашли друг друга...
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derrik2000
1667740027
Кто бы мог подумать хотя бы годами двумя ранее, что болелы Урала через пять минут после того, как "чёрные" сравняли счёт, будут свистеть в сторону своей команды, требуя "добить" паровозов??? Это говорит о том, что Локомотив достиг дна и падать дальше просто невозможно. А то, что они всё таки в доп. время счёт сравняли опять, то это не Локомотив сравнял счёт, а Урал из-за расхлябанности и разгильдяйства отдельных игрочишек фактически сам привёз гол в свои ворота. Гончаренко есть с кем и о чём после этого матча провести воспитательную беседу...
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aldo conte
1667740029
Однозначно лучший игрок матча - Филипенко! Спалить столько нервных клеток у болельщиков обоих команд - это надо суметь.
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Красногвардейчик
1667741175
Времена Сухины для проводниц закончились....приходится самим играть))
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SPACE TRUCKIN
1667742052
отскочил Локомотив...
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