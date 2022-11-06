РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте ушел от поражения от «Урала» (2:2). Филипенко на 90+ минутах забил в свои и в чужие

«Локомотив» в 16-м туре РПЛ ушел от поражения от «Урала» на 90+5 минуте. В свои ворота забил защитник хозяев Егор Филипенко.

Белорус на 90-й минуте забил и в чужие ворота.

Команда Виктора Гончаренко не проигрывает восемь матчей подряд.

«Урал» идет в таблице десятым. «Локомотив» располагается в зоне переходных матчей.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Миранчук, 16; 1:1 – Газинский, 67; 2:1 – Филипенко, 90; 2:2 – Филипенко, 90+5 (в свои ворота).

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