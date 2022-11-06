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    «У «Спартака» все равно нет шансов на чемпионство». Данни – о поражении «Зенита» от «Ахмата»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает, что поражение в 16-м туре РПЛ от «Ахмата» (1:2) не угрожает чемпионским перспективам команды.

    «Поможет ли «Спартаку» вчерашнее поражение «Зенита» в чемпионской гонке? Ну послушайте, «Спартак» же тоже сыграл вничью, потерял очки.

    Так что я считаю, что у него все равно нет шансов, «Зенит» — сильнейшая команда в чемпионате, которая снова победит!» – сказал Данни.

    • «Зенит» проиграл впервые в сезоне РПЛ.
    • Команда проиграла дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.
    • «Ахмат» победил в Санкт-Петербурге впервые с 2017 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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