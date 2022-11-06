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    Личка сравнил уровень Соболева и Сычевого

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сравнил своего форварда Владимира Сычевого и нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    «Сравнивая Соболева и Сычевого, важно заметить, что Александр — игрок с опытом, у которого второй сезон подряд хороший результат, а у Владимира это первый опыт игры в РПЛ. Чтобы ему стать игроком уровня Соболева, требуется забивать минимум 11 голов каждый сезон.

    На данный момент Александр повыше уровнем, чем Владимир», – сказал чех.

    • У Сычевого 11 голов в сезоне РПЛ, он в списке бомбардиров выше Соболева.
    • В активе Соболева есть матчи за сборную России.
    • Сычевой планирует сменить фамилию на Писарский.

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    Источник: «РБ Спорт»

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