Личка сравнил уровень Соболева и Сычевого

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сравнил своего форварда Владимира Сычевого и нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Сравнивая Соболева и Сычевого, важно заметить, что Александр – игрок с опытом, у которого второй сезон подряд хороший результат, а у Владимира это первый опыт игры в РПЛ. Чтобы ему стать игроком уровня Соболева, требуется забивать минимум 11 голов каждый сезон.

На данный момент Александр повыше уровнем, чем Владимир», – сказал чех.

У Сычевого 11 голов в сезоне РПЛ, он в списке бомбардиров выше Соболева.

В активе Соболева есть матчи за сборную России.

Сычевой планирует сменить фамилию на Писарский.

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