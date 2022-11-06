Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В Госдуме отреагировали на продление Карпина как тренера сборной России

    Заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков положительно оценил продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    «Правильно сделали, что оставили Карпина. Он опытный тренер. А искать кого‑то другого нет смысла. Карпин умеет делать хорошие команды. Болельщики верят в него», – сказал Жуков.

    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.
    • Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

    Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Глушаков отреагировал на продление контракта Карпина со сборной России
    «Продолжение следует». Сборная России показала, как Карпин и игроки поют «Валеру». Тренер продлил контракт
    Джикия отреагировал на продление контракта Карпина со сборной России 6
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11