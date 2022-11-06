В Госдуме отреагировали на продление Карпина как тренера сборной России

Заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков положительно оценил продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Правильно сделали, что оставили Карпина. Он опытный тренер. А искать кого‑то другого нет смысла. Карпин умеет делать хорошие команды. Болельщики верят в него», – сказал Жуков.

Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.

Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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