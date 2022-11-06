Семак: «Зенит» точно не готов пройти весь чемпионат без поражений»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения от «Ахмата» в 16-м туре РПЛ (1:2).

– Когда вы видите и видели такой большой отрыв после 15 туров, и что «Зенит» побил множество рекордов после первого круга РПЛ? Была ли какая-то дополнительная мотивация, кроме основной – выиграть титул, пятое чемпионство подряд и вторую звезду. Если да, то что? Чемпионат без поражений, все 15 домашних матчей без поражений, или все это не имело для вас значения?

– Это все сопутствующие результаты. Как раз все рекорды или дифирамбы, которые поются, отвлекают игроков от главной и важной цели – выходить на каждый матч, как на последний, показывать хорошую игру. Тут нам всем нужно стремиться, чтобы мы видели надежность и качество игры в каждом матче. Тогда и результат будет. А по поводу всех рекордов – наша задача выиграть чемпионат, и никто из нас не думает, что будет легко.

Мы можем проиграть абсолютно любой команде при определенном стечении обстоятельств. Наше дело минимизировать количество матчей, в которых мы будем терять очки, и в каждой игре настраиваться на победу. Что будет в конце сезона – посмотрим. На сегодняшний день мы точно не готовы пройти весь чемпионат без поражений.

«Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

«Ахмат» победил в Санкт-Петербурге впервые с 2017 года.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных