РПЛ. «Сочи» отобрал очки у «Спартака»

В 16-м туре чемпионата России «Сочи» дома сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1.

Оба гола были забиты до перерыва – отличились Квинси Промес и Кирилл Заика.

«Спартак» остался на втором месте в таблице РПЛ и не опустится ниже на этой неделе.

«Сочи» благодаря набранному очку догнал «Оренбург». Команды делят восьмую строчку в лиге.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Сочи – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Промес, 7; 1:1 – Заика, 44.

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