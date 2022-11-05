РПЛ. «Сочи» отобрал очки у «Спартака»

В 16-м туре чемпионата России «Сочи» дома сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1.
Оба гола были забиты до перерыва – отличились Квинси Промес и Кирилл Заика.
«Спартак» остался на втором месте в таблице РПЛ и не опустится ниже на этой неделе.
«Сочи» благодаря набранному очку догнал «Оренбург». Команды делят восьмую строчку в лиге.
Россия. РПЛ. 16-й тур
Сочи – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Промес, 7; 1:1 – Заика, 44.
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Источник: «Бомбардир»