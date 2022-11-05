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    РПЛ. «Сочи» отобрал очки у «Спартака»

    В 16-м туре чемпионата России «Сочи» дома сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1.

    Оба гола были забиты до перерыва – отличились Квинси Промес и Кирилл Заика.

    «Спартак» остался на втором месте в таблице РПЛ и не опустится ниже на этой неделе.

    «Сочи» благодаря набранному очку догнал «Оренбург». Команды делят восьмую строчку в лиге.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Сочи – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Промес, 7; 1:1 – Заика, 44.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии34
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      Рейтинг: +11136

      alex1951 42 минуты назад

      Не вдаваясь в суть игры,скажу : Cпартак отодвинул СОЧИ еще дальше (-2 очка)
      А Спартаку ,как то фиолетово....скорость набрал.....
      И вот еще .Ахмат вконец оборзел! Где это видано,где это слыхано?!
      Писаем кипятком ...Питер нервно курит в сторонке)))

      0
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      Рейтинг: +3136

      FRZZ 1 час назад

      Неужели лопнул мыльный пузырь Абаскаля?
      Это еще повезло, что не выгнали Соболева.

      0
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      Рейтинг: +11126

      knikos 1 час назад

      Если бы не Селихов , так и три очка Сочи мог бы заработать .

      2
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      Рейтинг: +1480

      Artemka444 1 час назад

      Меньше бла бла будет теперь от хрюков про великую игру!!!

      0
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      Рейтинг: +2543

      Ruryu 1 час назад

      Упс,обидно. Мужчины,а что за нытье начинается? Вопросы к Абаскалю появились,а ещё вчера, дифирамбы все пели. Да,отрыв не сократили;да,скорее всего,увеличится. И что,скулить теперь? В конце концов,не проиграли,шансы сильно уменьшаются(но кто знает, как чечены сыграют?!),но они ещё есть(хоть и мизерные). Поэтому,не фиг ныть,а лучше,набраться терпения и в очередной раз верить в Абаскаля,команду,чудо(кому что нравится)... Жизнь продолжается и футбол тоже...

      4
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      Рейтинг: +33004

      VVM1964 2 часа назад

      Унылое г**** ((( Хорошо хоть не проиграли с такой игрой !

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      Рейтинг: +562

      Эном айс 2 часа назад

      Наш рыжий круче, нежели испанский . Всегда Точилина уважал. Как игрока, и как тренера.
      А хрюкаторий отскочил. Спасибо судье, побоялся следов от брекетов на лице. Лучший нападающий России(блин, это правда) борзеть будет дальше.

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      Рейтинг: +26563

      slavutiq70 2 часа назад

      //В принципе не удивительно . составе много молодых . а всегда нестабильность ... скамейка вообще нулевая . на усиление выпустить не кого ....

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      Рейтинг: +7549

      mihail200606 2 часа назад

      Отлично...

      0
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      Рейтинг: +113

      Самайн 2 часа назад

      Да уж, судьи просто забивают на дельфина, делает что хочет, но про это молчат все, ничего нового.. А игра сама слабая, трава высокая слишком, старались навесами больше, поэтому и уныло всё было.

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