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РПЛ. «Сочи» отобрал очки у «Спартака»

5 ноября 2022, 15:54
38

В 16-м туре чемпионата России «Сочи» дома сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1.

Оба гола были забиты до перерыва – отличились Квинси Промес и Кирилл Заика.

«Спартак» остался на втором месте в таблице РПЛ и не опустится ниже на этой неделе.

«Сочи» благодаря набранному очку догнал «Оренбург». Команды делят восьмую строчку в лиге.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Сочи – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Промес, 7; 1:1 – Заика, 44.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак
Комментарии (38)
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Zenit40k
1667652915
Спартак и Сочи фарм клубы Зенита, оба слили по 7 мячей и сейчас играют в ничью, гыгы
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vladik12
1667652937
Дрянная игра от "Спартака". И результат.
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ilichkadr
1667653031
Не Сочи отобрал очки у Спартака, а Спартак просрал 2 очка.
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JTherry
1667653186
настолько бестолковую игру Спартак показал, что и писать не о чем... но на что наиграли, то и на табло - скучная ничья, и это с командой, которая влетела зениту 0:7...((( особенно не понравилась игра в нападении, ни страсти, ни комбинаций, ни одного удара по воротам...
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Беспонтий
1667653268
и день единства не без развлечений давно не видели спартаковских мучений
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oyabun
1667653272
Чем дальше, тем хуже играет Спартак. Не знаю чем это объяснить? И ни одна замена не сработала. Доже наш джокер Зиньковский.
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NewLife
1667653752
У меня есть вопросы к Абаскалю: 1) Почему играли без прессинга на чужой половине ? 2) Почему на поле выходит потерявший форму Пруцев ? 3) Почему на правом фланге защиты проходной двор, где играет Денисов, если он вингер, то кто играет в защите ?
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Эном айс
1667653894
Наш рыжий круче, нежели испанский . Всегда Точилина уважал. Как игрока, и как тренера. А хрюкаторий отскочил. Спасибо судье, побоялся следов от брекетов на лице. Лучший нападающий России(блин, это правда) борзеть будет дальше.
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VVM1964
1667654440
Унылое г**** ((( Хорошо хоть не проиграли с такой игрой !
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Ruryu
1667654789
Упс,обидно. Мужчины,а что за нытье начинается? Вопросы к Абаскалю появились,а ещё вчера, дифирамбы все пели. Да,отрыв не сократили;да,скорее всего,увеличится. И что,скулить теперь? В конце концов,не проиграли,шансы сильно уменьшаются(но кто знает, как чечены сыграют?!),но они ещё есть(хоть и мизерные). Поэтому,не фиг ныть,а лучше,набраться терпения и в очередной раз верить в Абаскаля,команду,чудо(кому что нравится)... Жизнь продолжается и футбол тоже...
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