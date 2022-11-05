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    Карпин прокомментировал продление контракта с РФС

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что он продолжит возглавлять команду до лета 2024 года.

    «Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе.

    Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению.

    Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», – заявил тренер.

    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.
    • Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +373

      Таврида 1 час назад

      "Лучшая работа в мире" ©️

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7542

      BarStep 1 час назад

      Думал скажет,..
      я сам в ****!
      Не, осознанный выбор)

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