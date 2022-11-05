Карпин прокомментировал продление контракта с РФС

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что он продолжит возглавлять команду до лета 2024 года.
«Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе.
Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению.
Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», – заявил тренер.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.
- Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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